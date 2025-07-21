Мыльный раствор, растения-компаньоны и феромонные ловушки: защищаем кабачки от вредителей

С началом сезона кабачков дачники сталкиваются с проблемой вредителей, которые охотно лакомятся этим овощом. В частности, это улитки, о появлении которых «сигнализуют» дыры на листьях. Против них неплохо срабатывают, например, растения-соседи, запах которых отпугивает улиток без раковин: чеснок, лаванда, розмарин, мята…

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Кстати, эти растения не только отпугивают вредителей, но и поощряют полезных насекомых, пишет weukraine.tv. Например, божьих коровок или златоглазок, которые будут контролировать численность тли. Их можно привлечь либо растениями, либо биологическими средствами, продаваемыми в магазинах.

Поможет бороться с крупными вредителями регулярный осмотр и их ручная уборка, во время которой следует удалять и поврежденные листья. Кстати, личинкам «нежелательных гостей» не понравится, если грядку замульчировать, к примеру, хвоей. Или выполоть сорняки, которые часто становятся убежищем для насекомых. Сработает и установка сетки, что физически исключит доступ вредителей и отложение ими яиц.

Для борьбы с небольшими насекомыми поможет мыльный раствор (1 столовую ложку хозяйственного мыла растворить в литре воды), которым нужно опрыскивать кабачки. А еще мыльный раствор можно наливать в емкости, которые становятся ловушками для вредителей — их привлекает запах средства. Против летающих вредителей можно использовать специальные феромонные ловушки.

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Впрочем, бывают случаи, когда не обойтись без инсектицидов, которые помогут бороться с огуречным жуком, свекольной блошкой или гороховой тлей, которые, несмотря на названия, любят лакомиться кабачками. Обработку советуют проводить в сухую погоду вечером.

О том, что делать, если кабачки заболели «вирусной мозаикой», читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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