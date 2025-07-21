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FAVBET заплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года
За первое полугодие 2025 года группа компаний FAVBET перечислила в государственный бюджет Украины 4,37 млрд. гривен налоговых платежей.
Для сравнения, за аналогичный период 2024 года налоговые отчисления составили 3,08 млрд. Таким образом, сумма уплаченных налогов в 2025 году значительно выросла — более чем на 40%, что свидетельствует о стабильном увеличении налогового вклада компании в бюджет Украины.
За весь 2024 год налоговые поступления от группы составили 6,75 млрд гривен.
«Мы видим, как меняется игорная индустрия: совершенствуются подходы к ответственной игре, трансформируются форматы маркетинга, развивается активная коммуникация с международными компаниями. Своевременная, безусловная и полная уплата налогов — это аксиома и незыблемое правило ведения бизнеса», — отмечают в группе компаний и акцентируют внимание на том, что при этом наблюдается общая тенденция к снижению рынка и объёмов депозитов.
Группа компаний ведёт прозрачный бизнес в соответствии с действующим законодательством Украины и готова к полному сотрудничеству с контролирующими органами в случае соответствующих запросов.
«Все налоговые обязательства исполняются нами своевременно и в полном объёме, что подтверждается официальными документами и отчетами налоговых органов. Мы открыты к любым проверкам и считаем подобные обвинения попыткой необоснованного давления», — заявили в группе компаний.
По состоянию на июль 2025 года FAVBET передал более 730 млн гривен на помощь армии.
Также бизнес остаётся активным участником инициатив в сфере социальной ответственности. С 2023 года FAVBET является генеральным партнёром комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.
В течение 2024 года в рамках проекта был утверждён государственный стандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, а также открыт специализированный центр.
В 2025 году FAVBET поддержал программу международного обмена опытом для украинских экспертов по ответственной игре и противодействию игровой зависимости, инициированную ОО «Центр ответственной игры».
«Развитие игорного рынка должно идти рука об руку с усилением стандартов защиты игроков со стороны операторов и государства. Это подход, который успешно применяется в мире и который мы стремимся сделать привычным и в Украине», — говорят в FAVBET.
Ранее в компании сообщали, что в 2024 году FAVBET уплатил в государственный бюджет Украины 5,7 млрд грн налоговых платежей, что более чем вдвое выше показателей предыдущего года.
Фото FAVBET3
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