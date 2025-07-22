Не могут найти документы: известный актер назвал размер своей пенсии и объяснил, почему получает так мало

Многие известные артисты и люди, работавшие в шоу-бизнесе, не стеснялись рассказывать журналистам о том, что получают не слишком высокие пенсии. Разве что продюсер Игорь Кондратюк утверждал, что его пенсия «достаточно приличная».



На этом фоне не выделяется и 65-летний актер Виктор Андриенко, игравший Шпикуляка в популярном в 90-е годы «Шоу долгоносиков» — он признался, что получает небольшую пенсию. Об этом Адриенко рассказал в интервью ведущему Славе Демину.



Известно, что в 2019 году Андрейенко стал заслуженным артистом Украины. За это, отмечает он, к пенсии ему «упало 100 гривен». А вот народным он становиться не захотел, по крайней мере, пока.

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«Я отказался… Вы знаете, сколько много людей по Украине, этих актеров, которым уже и 70 лет, и которые в очереди стоят, понимаешь?» — сказал актер и добавил, что ему предлагали получить звание через 6 месяцев после того, как он стал заслуженным. Но это было, отметил Андриенко, не совсем правильно.

«У нас есть такая певица, Таисия Повалий, она заслуженная, а через неделю стала народной. А я считал, что нет. Вот там написано шесть лет, то через шесть лет я буду народным. Вот и все, давайте так, по-честному», — сказал артист.

Сейчас же он получает пенсию, но ее размер не такой, каким мог бы быть. Причина — не чьи-то козни, а проблемы с документами.

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«Я же работаю с 17 лет. И вот как-то там у них указано: минималка, плюс начинают набрасывать, за звание соточку, плюс за это все. Но у меня проблема возникла, они не могут найти документы. Я был когда директором студии („Автор“), мы много зарабатывали и много платили налогов», - пояснил актер и добавил: «А они потеряли эти документы. И поэтому я не могу… Мы работали, это был 95-й год, когда только-только начались идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, если ты тогда (платил налоги. — Авт.), то совсем другая тогда у тебя пенсия. Но они не могут найти документы эти».

Отвечая на уточняющий вопрос Славы Демина, актер сказал, что получает до 4 тысяч гривен максимум.

Пенсия — не единственный доход актера. Ведь Виктор Андриенко продолжает заниматься творчеством, был режиссером, когда создавали аудиосказки для детей. Но говорить о цифрах Андриенко не хочет.

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«Неважно: много или немного. Для вас это немного, а человеку — для него, дай Бог, чтобы эту пенсию, он не знает, куда разбрасывать по всем этим коммуналкам», — пояснил актер.

Напомним, ранее о размере своих пенсионных выплат рассказала звезда украинского телевидения Татьяна Цимбал, известная многим украинцам как бывшая ведущая «УТ», «Первого национального», «Нового» и «СТБ».

Фото из Википедии

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