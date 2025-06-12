Привыкли жить на «широкую ногу»: легенда украинского ТВ рассказала о своей пенсии

Благодаря публикациям в СМИ украинцы узнали, что у бывшего ведущего Игоря Кондратюка пенсия вдвое больше, чем у певца Иво Бобула, а Павел Зибров получает от государства большие выплаты, чем Алла Кудлай.



Не скрывать от поклонников размер своих выплат решила и звезда украинского телевидения Татьяна Цимбал, известная многим украинцам как бывшая ведущая «УТ», «Первого национального», «Нового» и «СТБ», пишет obozrevatel.com.

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В частности, Цимбал признается, что всегда больше отдавала, чем получала, и даже сейчас пытается не быть обузой для близких: «Я привыкла помогать, а не получать поддержку. Конечно, дети пытаются как-то подставить плечо: подарки, что-то еще. Но я таким не спекулирую, потому что сейчас всем тяжело».

Сравнивая себя с другими пенсионерами, ведущая вспоминает историю женщины с 40-летним трудовым стажем, едва сводящей концы с концами.

Размер своей пенсии Татьяна Цымбал не называет, но считает, что она «неплохая», хоть и не совсем достаточна для беззаботной жизни: «У меня неплохая пенсия, но я сознательно не хочу называть ее размер, потому что все равно считаю, что и на такие деньги прожить не очень просто».

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С возрастом, признается телеведущая, поменялся и стиль финансового мышления. Если раньше расходы были спонтанными, сейчас она более тщательно планирует бюджет. Поступает рациональнее, чем раньше, когда жила «на широкую ногу».

Несмотря на финансовую осмотрительность, звезда с любовью говорит о своем нынешнем жилье, вещах с историей и событиях, которые наполняют жизнь смыслом: «Я живу в прекрасном месте, у меня отличная квартира с дорогими для меня вещами». Вспоминает, как, уже выйдя на заслуженный отдых, еще долго продолжала работать: «Мне кажется, что перебрала лишь немного. Но много работала еще потом. Даже когда как-то была в пенсионном фонде, уже не вспомню, по какому поводу, то оказалось, что имею 16 неучтенных лет».

Несмотря на статус пенсионерки, Татьяна Васильевна почти не пользуется предусмотренными льготами, хотя радуется тому, что такие возможности существуют, и считает это признаком цивилизованного общества.

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«У меня подруги очень непоседливы, знаю, что есть дни, бесплатные для пенсионеров в музее, специальная программа в киевских театрах. Это очень классно, таким должно быть гражданское общество. Есть такое выражение, что зрелость государства определяется отношением к детям и людям преклонного возраста. И это очень правильно», — подытожила она.

Ранее в Минсоцполитики объяснили пенсионерам, почему не стоит копить деньги на карточке, не пользуясь ею длительное время. Ведь выплаты могут «заморозить», если никаких движений на карте не фиксировалось в течение шести месяцев. Деньги, конечно, никуда с нее не исчезнут, но воспользоваться ими можно будет только после того, как выяснятся все обстоятельства.

Фото Pixabay

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