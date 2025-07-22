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Смело используйте машинку: названы 12 неожиданных вещей, которые можно легко стирать в стиральной машине
Многим хозяйкам известно, что во время стирки можно добавлять в барабан стиралки лед, однако это противопоказано делать с солью или фольгой.
В то же время мало кому известно, что существует множество неожиданных вещей, которые можно легко постирать в стиральной машине. Об этом пишет «ТСН» со ссылкой на издание Martha Stewart.
Подушки
Чтобы избавиться от пыли, плесени, бактерий и неприятных запахов, подушки рекомендуется стирать каждые 3−6 месяцев. Большинство подушек из натуральных (пух, перо) и синтетических материалов (полиэстер, холофайбер) можно безопасно класть в стиральную машину. Лучший выбор — фронтальная загрузка, поскольку в барабанах с вертикальной загрузкой подушки могут оставаться полусухими. Используйте деликатный режим стирки и небольшое количество жидкого моющего средства.
Чехлы для подушек
Если ваши диванные подушки имеют съемные чехлы, их можно стирать в машинке. Лучше всего это делать в деликатном режиме с использованием холодной воды. Изделия из хлопка, льна, денима и конопли хорошо переносят машинную стирку. После стирки их следует высушить естественным способом во избежание деформации ткани.
Лежанки для домашних животных
Ваш любимец заслуживает чистого места для сна. Лежанки с снимающимися чехлами можно легко постирать в машинке. Для этого выберите теплую воду, мягкое моющее средство и отдельный цикл стирки во избежание распространения шерсти на другие вещи.
Рюкзаки
Рюкзаки, особенно из ткани, со временем накапливают пыль, грязь и остатки пищи. Перед стиркой следует очистить карманы, удалить металлические украшения и положить рюкзак в специальный мешок для стирки или наволочку. Используйте холодную воду и режим деликатной стирки.
Спортивное оборудование
Щитки на голени, налокотники, наколенники и другое спортивное снаряжение с тканевой подкладкой можно безопасно стирать в машинке. Перед стиркой следует застегнуть все липучки во избежание зацепок. Лучше всего использовать теплую воду и умеренный отжим.
Кроссовки
Чтобы освежить любимую пару кроссовок, извлеките шнурки, стельки и положите обувь в стиральную машину вместе с несколькими полотенцами для уменьшения ударов о барабан. Выберите холодную воду и деликатный режим. Избегайте сушки в машинке — лучше высушивать обувь естественным путем.
Коврики
Грязные коврики у дверей и в коридоре можно стирать в стиральной машине, если они изготовлены из хлопка или синтетических материалов. Джутовые изделия подлежат только сухой чистке.
Коврики для йоги
Резиновые коврики для йоги легко очищаются в деликатном режиме с небольшим количеством моющего средства. Главное — не сушить их под прямыми солнечными лучами, поскольку это может привести к разрушению материала.
Шторки для душа
Полиэстеровые, нейлоновые или виниловые шторки можно легко очистить в стиральной машине с помощью теплого цикла и мягкого моющего средства. Добавьте в стирку немного уксуса для удаления мыльных остатков.
Мягкие игрушки
Плюшевые мишки и другие мягкие игрушки со временем накапливают пыль и микробы. Стирать их следует на деликатном режиме, используя специальный мешок или наволочку во избежание деформации.
Шапки и шарфы
Как и одежда, шапки и шарфы накапливают кожный жир и грязь, поэтому их следует стирать после нескольких использований. Для этого выберите деликатный режим и используйте мешок для стирки, чтобы сохранить форму.
Прихватки
Кухонные прихватки быстро загрязняются жиром и остатками еды. Их можно стирать вместе с другими полотенцами, используя горячую воду и качественное моющее средство.
В то же время издание дает советы, которым нужно следовать для безопасной стирки нестандартных вещей:
- Проверяйте этикетки — производители часто указывают, можно ли стирать вещь в машинке.
- Используйте деликатный режим — большинство предметов, не относящихся к одежде, нуждаются в бережной очистке.
- Защищайте барабан — тяжелые или жесткие предметы следует стирать с полотенцами для смягчения ударов.
- Не перегружайте машину — это может привести к неэффективной стирке и повреждению устройства.
- Высушивайте естественным путем — многие вещи не рекомендуется сушить в сушилке, чтобы избежать деформации и повреждения материала.
О том, как стирать обувь в стиральной машине, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay250
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