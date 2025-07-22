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- 22.07 19:04 В Украине недоступна монетизация в TikTok: в чем дело
В Украине недоступна монетизация в TikTok: в чем дело
Социальная сеть TikTok была создана в 2017 году и имеет много пользователей по всему миру, в том числе и в Украине. И пока в нашей стране сеть используется в большинстве своем для развлечений, за рубежом ее значение оценили даже политические силы.
Возможно, это происходит из-за того, что украинские тиктокеры потеряли возможность зарабатывать средства через социальную сеть. О причинах такой ситуации рассказывает 24 канал.
Почему монетизация недоступна?
Основные инструменты монетизации TikTok (Creator Fund, TikTok Pulse) недоступны в Украине по нескольким причинам:
• TikTok Creator Fund официально не запущен в Украине.
• С 2022 года TikTok приостановил рекламные кампании в Украине из-за войны.
• Даже при наличии монетизации ограничения международных платежных систем создали бы трудности для украинских создателей контента.
Как украинские тикокеры зарабатывают?
Несмотря на отсутствие прямой монетизации, украинские блогеры зарабатывают на:
• Рекламе брендов: Компании платят за интеграцию своих товаров/услуг в видео.
• Продаже собственных товаров/услуг: Тиктокеры используют платформу для расширения бизнеса.
• Партнерских программах: Заработок на комиссионных от рекламы партнерских ссылок.
• Переходе на другие платформы: Привлечение аудитории с TikTok на YouTube и другие платформы с доступной монетизацией.
Отметим, что единственный официальный способ получать средства непосредственно от TikTok в Украине — это монетизация донатов в прямых эфирах (через функцию Live Gifts).
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