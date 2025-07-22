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В Украине недоступна монетизация в TikTok: в чем дело

19:04 22 июля 2025
Монетизация в TikTok в Украине официально недоступна

Социальная сеть TikTok была создана в 2017 году и имеет много пользователей по всему миру, в том числе и в Украине. И пока в нашей стране сеть используется в большинстве своем для развлечений, за рубежом ее значение оценили даже политические силы.

Возможно, это происходит из-за того, что украинские тиктокеры потеряли возможность зарабатывать средства через социальную сеть. О причинах такой ситуации рассказывает 24 канал.

Почему монетизация недоступна?

Основные инструменты монетизации TikTok (Creator Fund, TikTok Pulse) недоступны в Украине по нескольким причинам:

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• TikTok Creator Fund официально не запущен в Украине.
• С 2022 года TikTok приостановил рекламные кампании в Украине из-за войны.
• Даже при наличии монетизации ограничения международных платежных систем создали бы трудности для украинских создателей контента.

Как украинские тикокеры зарабатывают?

Несмотря на отсутствие прямой монетизации, украинские блогеры зарабатывают на:

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• Рекламе брендов: Компании платят за интеграцию своих товаров/услуг в видео.
• Продаже собственных товаров/услуг: Тиктокеры используют платформу для расширения бизнеса.
• Партнерских программах: Заработок на комиссионных от рекламы партнерских ссылок.
• Переходе на другие платформы: Привлечение аудитории с TikTok на YouTube и другие платформы с доступной монетизацией.

Отметим, что единственный официальный способ получать средства непосредственно от TikTok в Украине — это монетизация донатов в прямых эфирах (через функцию Live Gifts).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помогает певцу Михаилу Поплавскому быть в трендах в Instagram и TikTok.

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