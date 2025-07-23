Украинские ФОПы стали закрываться в 2 раза реже, чем прежде, но и открывается их меньше

Хотя украинскому малому бизнесу пообещали некоторые послабления, число зарегистрированных в 1-м полугодии 2025 года ФОПов опять оказалось ниже закрывшихся. Так, на 137 557 открытых ФОПов пришлись 157 605 закрывшихся субъектов малого бизнеса.

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Такие данные приводит сервис OpenDataBot, по данным которого динамика оказалась весьма неровной. Так, за 1 квартал 2025 года закрылись 105 775 ФОПов, но уже во 2-м квартале этот показатель упал более чем вдвое — до 51 830 закрытий. Число же открытий в 1и 2 кварталах напротив выросло — с 63 758 до 73 799 ФОПов.

По данным аналитиков, более трети ФОПов, прекративших деятельность в этом году, проработали менее двух лет. 22% из них были открыты в прошлом году, еще 15% - в 2023 году. В то же время становится все больше так называемых ФОПов-однодневок — предпринимателей, которые существуют не дольше двух недель. В этом году таких бизнесов зафиксировано уже 5323, для сравнения — в 2021 году их насчитывалось только 96.

Чаще всего предприниматели выбирают торговлю — как розничную (39,5 тыс. новообразованных ФОПов), так и оптовую (10,7 тыс.). Также среди популярных направлений: ІТ, информационные услуги и предоставление других индивидуальных услуг. При этом больше ФОПов открывается, чем закрывается, в сфере образования (+2541), медицины (+1203) и права и бухгалтерского учета (+975).

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Больше всех новых бизнесов открыли в Киеве — 18,8 тыс. Еще 13 тысяч на Днепропетровщине и 10,4 тысячи — на Львовщине. Однако и по количеству прекращений столица также лидер: здесь закрылись 20,6 тыс. Далее следует Харьковщина (13,6 тыс.) и Днепропетровщина (13,6 тыс.).

Отметим, что в начале года украинские ФОПы накрыла эпидемия закрытий, когда в течение месяца было закрыто почти в 3 раза больше бизнесов, чем открыто.

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