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Налог в 23% на онлайн-продажу украинцам не грозит: причина в регламенте ВР, но его все равно хотят внедрить
Еще в апреле прежний состав Кабинета министров Украины подготовил законопроект о налогообложении онлайн-торговли украинцев по ставке 23% (18% налог на доходы физлиц и 5% военного сбора). Однако после отставки правительства Дениса Шмыгаля торгующие на онлайн-платформах украинцы могут вздохнуть свободно, во всяком случае, пока.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Украины Нина Южанина. По ее словам, это обусловлено отечественным законодательством, точнее, статьей 105 Закона Украины «О Регламенте ВРУ».
«Законопроект, внесенный Кабинетом Министров Украины, считается отозванным, если до его принятия в первом чтении за основу полномочия Кабинета Министров Украины были прекращены», — цитирует нардеп содержание статьи.
Тем самым, по словам политика, поданные правительством Шмыгаля, но не принятые хотя бы в первом чтении отозванными считаются законопроекты о:
- тотальном налогообложении доходов граждан от продажи собственных подержанных вещей в интернете (проект № 13232);
- создании в Государственной налоговой службе Реестра всех банковских счетов и сейфов, а также заоблачное увеличение штрафов по финмониторингу (проект № 13233);
- узаконивание введения санкций на граждан Украины (проект № 10072).
Народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил отзыв законов №№ 13232 и 13233, но подчеркнул, что их подадут вновь.
«Кстати, законопроекты о налогообложении электронных платформ и SEPA (где реестр банковских счетов и коммерсантов) в связи с отставкой правительства отозваны. Итак, ожидаем новую серию измен-опровержений после представления их от нового правительства», — написал политик.
Как ранее писали «ФАКТЫ», идею введения 23%-го налога на онлайн-торговлю поддержали в МВФ.101
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