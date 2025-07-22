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Весам — «Десятка Пентаклей», Скорпионам — «Императрица», а Стрельцам «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июля
Представители четырех знаков зодиака с нетерпением ждут августа, ведь этот месяц принесет им большие деньги. А чего ждать от завтрашнего дня, 23 июля, рассказывает прогноз по картам Таро, который публикует slovofraza.com.
КОЗЕРОГ — «Король Жезлов»
Козерогов ожидает приток сил и уверенности, способность брать инициативу. День подходит для важных проектов, но не забывайте об эмоциональном состоянии. Совет карт: Вечером будет полезным устроить небольшой отдых или провести время с близкими.
ВОДОЛЕЙ — «Четверка Жезлов»
Для Водолеев среда связана с гармонией в отношениях, радостными событиями и общением с близкими. Легко наладите контакт, почувствуете умиротворение. Совет карт: Завтра будьте готовы к завершению мелких дел, которые откладывались долгое время.
РЫБЫ — «Башня»
Рыбам следует быть готовыми к неожиданным изменениям, разрушающим старые порядки для создания нового. Вечер принесет важное понимание. Совет карт: Завтра вам не стоит бояться перемен — они откроют новые горизонты.
ОВЕН — «Семерка Пентаклей»
Овнам важно обратить внимание на результаты усилий, даже если ожидания не оправдались. Это период паузы для анализа. Совет карт: Помните, что завтра вашим главным союзником будет терпение.
ТЕЛЕЦ — «Десятка Мечей»
Среда может стать испытанием. Возможны неприятные ситуации, но трудности временны. Сохраняйте равновесие, не принимайте поспешных решений. Совет карт: Завтра вечером вам лучше побыть лицом к лицу с собой, чтобы набраться сил.
БЛИЗНЕЦЫ — «Паж Пентаклей»
Близнецов ждет неожиданный поворот, связанный с финансами. Возможен дополнительный доход, но не тратьте средства по пустякам. Действуйте осознанно. Совет карт: Завтра вечером постарайтесь уделить время планированию будущих шагов — это поможет вам укрепить уверенность в завтрашнем дне.
РАК — «Рыцарь Пентаклей»
Для Раков среда — возможность выйти за пределы привычного. Чрезмерная практичность может мешать. Позвольте себе заняться чем-нибудь для удовольствия. Совет карт: Прислушайтесь к своим желаниям, не ориентируясь на мнение окружающих.
ЛЕВ — «Верховная Жрица»
Львы ощутят сильную связь с интуицией. Слушайте сердце, не концентрируйтесь на материальном. День способствует обучению и саморазвитию. Совет карт: Вечером вас может ожидать важный разговор, который прояснит ваши чувства.
ДЕВА — «Девятка Кубков»
Девам предрекают насыщенный день, полный эмоций и ярких впечатлений. Возможна неожиданная радость, но сохраняйте рассудительность. Совет карт: Завтра вам лучше действовать с умом, чтобы не упустить шанс на успех.
ВЕСЫ — «Десятка Пентаклей»
Для Весов среда связана с семейными ценностями. Важна поддержка близких. Уделите время теплому общению. Совет карт: Готовьтесь к тому, что завтра вечером вы почувствуете, насколько гармония в отношениях наполняет вас энергией.
СКОРПИОН — «Императрица»
Скорпионы могут ожидать начала нового и плодотворного этапа. «Императрица» символизирует обилие, творчество и рост. Позвольте себе мечтать. Совет карт: Помните, что завтрашний день будет способствовать общению с женщинами — они могут повлиять на ваше настроение и решения.
СТРЕЛЕЦ — «Верховный Жрец» («Иерофант»)
Для Стрельцов среда пройдет под знаком покоя. Откажитесь от спешных шагов. Сосредоточьтесь на учебе или духовных практиках. Совет карт: Вечером вам будет полезным поразмышлять о будущем и наметить новые цели.
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