Вето на закон: украинцы по всей стране протестовали против уничтожения НАБУ и САП

Через несколько часов после принятия Верховной Радой скандального законопроекта № 12414, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 22 июля в крупных городах Украины — Киеве, Львове, Одессе, Днепре — прошли массовые акции протеста.

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В столице протестующие собрались возле театра имени Ивана Франко — ближайшей доступной локации возле Офиса президента. По оценкам журналистов, приняли участие более 1200 человек, среди которых ветераны, волонтеры, художники и общественные активисты.

Протестующие на площади у театра имени Франко в Киеве. Фото из открытых источников

«Этот закон — это шаг назад во времена Януковича. Мы не позволим уничтожить то, что строили годами», — заявил ветеран Дмитрий Козятинский, один из инициаторов акции.

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На акции протеста в Киеве. Фото из открытых источников

Протестующие скандировали: «Вето на закон!», «Руки прочь от НАБУ!», «Верните Европу!». На здании рядом с театром активисты вывели проекцию надписи: «Вето на закон».

Виталий и Владимир Кличко среди протестующих в Киеве. Фото Kyiv Post

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На акции заметили братьев Виталия и Владимира Кличко.

Во Львове на проспекте Свободы у памятника Шевченко собрались сотни львовян. Люди держали плакаты: «Справедливость всегда актуальна», «Законопроект № 12414 — позор», «Бороты коррупцию, а не независимые органы».

Львовяне протестовали у памятника Шевченко. Фото www.facebook.com/dub.olena

В Днепре, несмотря на непогоду вечером 22 июля, возле гостиницы «Украина» также собрались протестующие, которые держали плакаты под зонтиками, скандировали лозунги и пели гимн Украины.

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В Днепре под дождем пели гимн. Фото "Общественное.Днепр"

В Одессе участники акции призвали президента не подписывать законопроект и пообещали продолжать протесты до его отмены. «Это не просто закон — это тест на зрелость демократии. Мы не будем молчать», — заявила одна из участниц акции.

Одесситы обещают протестовать до отмены скандального закона. Фото "Общественное.Одесса"

Протестовали против ликвидации независимости антикоррупционных органов в Тернополе и прифронтовых Сумах.

Напомним, законопроект № 12414 предусматривает подчинение НАБУ и САП Генеральному прокурору, что, по мнению экспертов, уничтожает их институционную независимость. Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко уже обратились к президенту с просьбой ветировать документ.

Европейская комиссия и послы G7 выразили обеспокоенность действиями украинской власти, отмечая важность сохранения независимости антикоррупционных органов. «Ликвидация ключевых гарантий независимости НАБУ — это серьезный шаг назад», — сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос в соцсети Х.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко назвал принятие решения о ликвидации независимости антикоррупционных органов шагом Украины к грузинскому сценарию возвращения власти россии над страной.

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