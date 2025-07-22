Рада уничтожила независимость НАБУ и САП: кто поддержал сворачивание евроинтеграции Украины

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект закона 12414, фактично ликвидировав всю независимость НАБУ и САП.

Об этом сообщил народный депутат Украины из «Голоса» Ярослав Железняк, добавив, что в парламенте нашлось 263 голоса «за».

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«Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6 лет скатились до этого», — отметил он и добавил, что в Раде хотят, чтобы документ сегодня же был подписан спикером и передан на подпись президенту.

Законопроект поддержали депутаты фракций «Слуга народа», «Батькивщина» и запрещенной ОПЗЖ.

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«Когда Зеленский голосует вместе с Тимошенко и ОПЗЖ за уничтожение борьбы с коррупцией — это и есть окончательное превращение у тех политиков, с которыми когда-то очень давно Владимир Зеленский хотел бороться и даже победить, но не смог», — написал в Facebook журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.

Напомним, что документ был поставлен на голосование в парламенте на фоне процессуальных действий, проводимых СБУ и Офисом генпрокурора. В частности, силовики пришли с обысками к некоторым сотрудникам НАБУ, произошли задержания.

Фото со страницы Ярослава Железняка

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