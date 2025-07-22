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Украина

В НАБУ и САП призвали президента не подписывать закон, уничтожающий их независимость

15:07 22 июля 2025
В НАБУ и САП призвали президента ветировать закон, уничтожающий их независимость

После принятия Верховной Радой скандального законопроекта о подчинении НАБУ и САП Генпрокуратуре главы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Руководители антикоррупционных ведомств призвали президента не подписывать законопроект, подчиняющий антикоррупционные органы Генеральному прокурору. Об этом директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко заявили на брифинге.

«Фактически, два независимых института были переведены в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого… Мы точно хотим видеть Украину светлой», — подчеркнул Кривонос.

На ситуацию уже отреагировала Европейская комиссия. Ее представитель Гийом Мерсье в комментарии изданию НВ заявил, что НАБУ и САП являются ключевыми для реформаторского курса Украины, и ЕС ожидает их полной независимости для эффективной борьбы с коррупцией.

Представительство ЕС также напомнило, что финансовая помощь стране напрямую зависит от реального прогресса в судебной реформе, прозрачности и демократии.

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Европейская сторона указала, что вступление Украины в ЕС потребует мощных антикоррупционных институций с доверием граждан. Позиция Брюсселя четкая — ЕС продолжит следить за ситуацией и поддерживать украинское верховенство права.

Ранее сообщалось о том, как в сети отреагировали на попытку властей уничтожить антикоррупционную систему Украины.

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