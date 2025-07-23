Пить, танцевать, петь: известный актер поразил признанием

Известный певец и ведущий, актер Национального театра имени Ивана Франко Анатолий Гнатюк признался, почему остался в Украине и где живет его старший брат, популярный певец Николай Гнатюк. По словам актера, он радуется возможности приближать нашу Победу и уже знает, как будет ее праздновать.

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— Мы живем в реалиях страшной войны и большого испытания, — рассказал Анатолий в проекте «Моя история» («Интер»). — Человек не может постоянно находиться в напряжении, ему нужна отдушина, место, где можно расслабиться, улыбнуться, хотя бы на время успокоиться. Театр взял на себя эту миссию.

Анатолий Гнатюк в проекте "Моя история"

Гнатюк отметил, что готов забыть «всех этих Пушкиных, Лермонтовых, Чеховых, Достоевских, особенно тех, кто в своих текстах унижал Украину». Известно, что в 1990-х годах у актера был опыт эмиграции в Германию, но вернулся домой. Не уехал из страны и сейчас.

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— Мы не могли бросить Киев и свою страну в беде, — признался Анатолий. — Да, звучит пафосно, но это правда. Я не мог оставить тещу и тестя почтенного возраста, они бы не уехали. Не мог бросить родной театр. Так что с женой остались.

А вот старший брат Николай — звезда эстрады девяностых, живет сейчас в Германии. Братья известны исполнением популярной песни «Ой, смереко».

— Сейчас он в Германии, где живет его сын, — рассказал Гнатюк. — С началом полномасштабной войны Николай там. Мы регулярно общаемся по телефону. Он очень переживает за Украину. Он был, является и будет украинским патриотом.

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Анатолий признался, что, несмотря на войну, продолжает оставаться «неисправимым оптимистом».

— Это даже раздражает жену, — говорит актер. — Я все повторяю: «Все будет хорошо». А она говорит: «Не все хорошо — надо отремонтировать то, сделать другое…» Но стараюсь держаться оптимизма, потому что такая уж жизнь. Есть моменты, когда ничего не хочется, когда настроение уже на грани депрессии. Тогда — молитва. Вера, что все будет хорошо.

Актер уже знает, как будет праздновать Победу Украины, и готовится к обновлению страны.

— Пить, танцевать, петь — наверное, неделю, — признался Анатолий. — А если серьезно, буду работать для восстановления нашей страны… И теперь, как никогда, понимаю: нам нужно работать на украинского творческого человека.

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Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» продюсер и актер Алексей Гончаренко рассказал об изменениях во время войны.

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