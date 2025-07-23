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Пить, танцевать, петь: известный актер поразил признанием
Известный певец и ведущий, актер Национального театра имени Ивана Франко Анатолий Гнатюк признался, почему остался в Украине и где живет его старший брат, популярный певец Николай Гнатюк. По словам актера, он радуется возможности приближать нашу Победу и уже знает, как будет ее праздновать.
— Мы живем в реалиях страшной войны и большого испытания, — рассказал Анатолий в проекте «Моя история» («Интер»). — Человек не может постоянно находиться в напряжении, ему нужна отдушина, место, где можно расслабиться, улыбнуться, хотя бы на время успокоиться. Театр взял на себя эту миссию.
Гнатюк отметил, что готов забыть «всех этих Пушкиных, Лермонтовых, Чеховых, Достоевских, особенно тех, кто в своих текстах унижал Украину». Известно, что в 1990-х годах у актера был опыт эмиграции в Германию, но вернулся домой. Не уехал из страны и сейчас.
— Мы не могли бросить Киев и свою страну в беде, — признался Анатолий. — Да, звучит пафосно, но это правда. Я не мог оставить тещу и тестя почтенного возраста, они бы не уехали. Не мог бросить родной театр. Так что с женой остались.
А вот старший брат Николай — звезда эстрады девяностых, живет сейчас в Германии. Братья известны исполнением популярной песни «Ой, смереко».
— Сейчас он в Германии, где живет его сын, — рассказал Гнатюк. — С началом полномасштабной войны Николай там. Мы регулярно общаемся по телефону. Он очень переживает за Украину. Он был, является и будет украинским патриотом.
Анатолий признался, что, несмотря на войну, продолжает оставаться «неисправимым оптимистом».
— Это даже раздражает жену, — говорит актер. — Я все повторяю: «Все будет хорошо». А она говорит: «Не все хорошо — надо отремонтировать то, сделать другое…» Но стараюсь держаться оптимизма, потому что такая уж жизнь. Есть моменты, когда ничего не хочется, когда настроение уже на грани депрессии. Тогда — молитва. Вера, что все будет хорошо.
Актер уже знает, как будет праздновать Победу Украины, и готовится к обновлению страны.
— Пить, танцевать, петь — наверное, неделю, — признался Анатолий. — А если серьезно, буду работать для восстановления нашей страны… И теперь, как никогда, понимаю: нам нужно работать на украинского творческого человека.
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