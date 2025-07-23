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Клуб потребителей

Кому из потребителей газа нужно незамедлительно обновить данные лицевого счета и как это сделать

11:59 23 июля 2025
Кому из потребителей газа нужно обновить данные лицевого счета - Фото: pixabay

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» напоминает, что некоторым потребителям газа необходимо обновить свои персональные данные. Это касается случаев смены владельца жилья.

Почему важно обновить данные?

Обновление информации обеспечит:

• Корректный учет потребления: Вы будете платить только за реально использованный газ.
• Правильное начисление: Избежите переплат или недоплат.
• Бесперебойное взаимодействие с сервисами: Вы сможете комфортно пользоваться всеми услугами.

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Как обновить данные?

Процедура обновления данных достаточно проста. Вам нужно предоставить в газоснабжающую компанию следующие документы:

• Паспорт гражданина Украины: Принимается как старый образец, так и ID-карта вместе с выпиской или справкой о регистрации места жительства.
• Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН).
• Документ, подтверждающий право собственности на недвижимость.
• Письменное согласие совладельцев жилья (в случае их наличия) с личными подписями. Шаблон согласия можно найти на официальном сайте газовой компании.

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Как подать заявку?

Подать заявку и скачать все необходимые документы можно через сайт gas.ua.

Как писали «ФАКТЫ», часть украинцев может получить компенсацию за некачественный газ.

Фото: pixabay

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