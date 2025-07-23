Популярная актриса стала телеведущей (фото)

Популярная актриса, звезда сериала «Кава з кардамоном» Надежда Хильская, недавно поделившаяся чувствами, сообщила неожиданную новость. Надежда стала ведущей нового шоу «Без меж» — это ее первый опыт в таком качестве. Ее соведущим стал популярный блогер Анатолий Анатолич. На своей странице в социальной сети Хильская выложила фото с первого дня съемок. Они проходили под Киевом, на открытом воздухе. Идея шоу пока не раскрывается, но ясно, что это будут соревнования на выносливость.

ВІДЕО ДНЯ

«Наши прекрасные ведущие», — поделилась фотографией со съемок Надежда.

Надежда Хильская и Анатолий Анатолич на съемках шоу "Без меж"

Напомним, осенью 2023 года на войне погиб муж Хильской, популярный актер Алексей Хильский, который пошел в армию с началом полномасштабного вторжения. По словам Надежды, она все еще не может прийти в себя после этой утраты. У Надежды и Алексея есть дочь-подросток.

РЕКЛАМА

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Надежда Хильская откровенно рассказала, через что ей пришлось пройти.

РЕКЛАМА

901

Читайте нас в Facebook