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Популярная актриса стала телеведущей (фото)
Популярная актриса, звезда сериала «Кава з кардамоном» Надежда Хильская, недавно поделившаяся чувствами, сообщила неожиданную новость. Надежда стала ведущей нового шоу «Без меж» — это ее первый опыт в таком качестве. Ее соведущим стал популярный блогер Анатолий Анатолич. На своей странице в социальной сети Хильская выложила фото с первого дня съемок. Они проходили под Киевом, на открытом воздухе. Идея шоу пока не раскрывается, но ясно, что это будут соревнования на выносливость.
«Наши прекрасные ведущие», — поделилась фотографией со съемок Надежда.
Напомним, осенью 2023 года на войне погиб муж Хильской, популярный актер Алексей Хильский, который пошел в армию с началом полномасштабного вторжения. По словам Надежды, она все еще не может прийти в себя после этой утраты. У Надежды и Алексея есть дочь-подросток.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Надежда Хильская откровенно рассказала, через что ей пришлось пройти.901
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