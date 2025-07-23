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«Удали это фото»: сеть возмущена поведением Нади Дорофеевой
Популярная певица Надя Дорофеева, недавно попавшая в больницу, поделилась подробностями своей поездки в Лондон.
Артистка была приглашена на легендарное сражение Александра Усика с Даниелем Дюбуа, чтобы спеть на арене Уэмбли гимн Украины. Надежда появилась в брючном костюме от дизайнера Лилии Литковской и капелла исполнила гимн.
На своей странице в социальной сети Дорофеева поделилась фотографиями события и своего пребывания в столице Великобритании. Надя успела увидеться с друзьями, вкусно поесть и посетить музей.
«London is the capital of Great Britain (Лондон — столица Великобритании) «- подписала серию фотографий Дорофеева.
Пост вызвал много комментариев в сети. Поклонники оценили стиль артистки, хотя не всем понравилась одна из откровенных фото. Также Дорофееву спросили, будет ли она высказываться по поводу актуальных событий в стране.
«Гимн конечно ты спела просто патрисающе!» — написали в комментариях.
«Ну такая шикарная, какие же насыщенные на события дни были» , — среагировали на фотографии.
«Все прекрасно, но если ты сейчас самая популярная певица этого народа, то может ты будешь говорить о темах, которые волнуют этот народ? «- задали вопрос артистке.
«Я тебя люблю как певицу, но, Надя, фу выдали, пожалуйста, эту фотогорафию, где ты в трусах», — отметили поклонники.
Ранее мы писали, что популярный дуэт Дорофеева и Позитив снова спел вместе .5821
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