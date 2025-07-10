- 10.07 22:56 «Шахтер» с шестью голами бразильцев растерзал вице-чемпиона Финляндии: видеообзор матча отбора Лиги Европы
- 10.07 22:50 Пожелтевшие белые носки больше не проблема: просто добавьте этот порошок при стирке
- 10.07 22:28 Молоко, а потом хлопья — или наоборот: эти правила этикета шведского стола стоит знать
- 10.07 22:01 Миндаль с розмарином: вкусно так, что не оторваться
- 10.07 21:31 Это может быть самая разнообразная еда: как скрытые калории мешают похудеть
- 10.07 21:02 «Это не мелочь»: Бен Аффлек откровенно высказался по поводу новых отношений Дженнифер Лопес
- 10.07 20:45 «Эту профессию называют профессией будущего», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 10.07 20:06 Персиковый джем: по этому рецепту он получается идеальным
- 10.07 19:59 Умер легендарный экс-футболист «Карпат», забивавший за сборную Советского Союза
- 10.07 19:41 рф создала новое подразделение для усиления армии: аналитики рассказали, чем это грозит
- 10.07 19:39 Под Киевом погиб маленький мальчик: на него покатился Renault Master без водителя
- 10.07 19:29 Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля
Это разрыв: популярные артисты выпустили взрывной дуэт (фото, видео)
Популярные артисты Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний), долго державшие интригу, наконец-то выпустили дуэтную песню. Известно, что ее выход состоялся вместе с большим сбором в помощь украинской армии. Сначала цифра была в 500 000 гривен, но за 24 часа было собрано более трех миллионов! Песня «Смак-печаль» стала первой дуэтной песней музыкантов после закрытия их группы «Время и Стекло» в 2020 году.
«Я очень за вами скучала! - написала на своей странице в социальной сети продюсер Ирина Горова. — И, похоже, украинцы тоже, потому что задонатили на ваш сбор «Вартові неба» от UNITED24 158 780 грн за 24 часа. Это прямо вау!
После сегодняшней тяжелой ночи мы, как никогда, понимаем, насколько важно защитить небо. А эти средства пойдут во вклад на закупку современных украинских ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы — «шахеды», дроны и даже крылатые ракеты.
Вы донатили, чтобы увидеть клип, — и мы его, конечно же, выпустили".
Режиссером клипа стал Руслан Махов. Видеоработа вышла на утро после очередного ракетного обстрела Украины.
Поклонники, ожидавшие эту работу, были в восторге и попросили еще новых хитов от дуэта.
«Ааааа, это официально хит этим летом!» — поделились впечатлениями.
«Это разрыв!» — добавили в комментариях.
«Нам нужны еще совместные работы, это прям очень ностальгически, прям в сердце», — рассказали о впечатлении.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что певец Дантес — бывший муж Дорофеевой — дебютировал в кино.295
Читайте нас в Facebook
Не 2500 гривен за 50 квадратов, а 9000: эксперт рассказал, как могут измениться платежки за коммунальные услуги