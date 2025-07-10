Это разрыв: популярные артисты выпустили взрывной дуэт (фото, видео)

Популярные артисты Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний), долго державшие интригу, наконец-то выпустили дуэтную песню. Известно, что ее выход состоялся вместе с большим сбором в помощь украинской армии. Сначала цифра была в 500 000 гривен, но за 24 часа было собрано более трех миллионов! Песня «Смак-печаль» стала первой дуэтной песней музыкантов после закрытия их группы «Время и Стекло» в 2020 году.

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«Я очень за вами скучала! - написала на своей странице в социальной сети продюсер Ирина Горова. — И, похоже, украинцы тоже, потому что задонатили на ваш сбор «Вартові неба» от UNITED24 158 780 грн за 24 часа. Это прямо вау!

После сегодняшней тяжелой ночи мы, как никогда, понимаем, насколько важно защитить небо. А эти средства пойдут во вклад на закупку современных украинских ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы — «шахеды», дроны и даже крылатые ракеты.

Вы донатили, чтобы увидеть клип, — и мы его, конечно же, выпустили".

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Надя Дорофеева в новом клипе

Режиссером клипа стал Руслан Махов. Видеоработа вышла на утро после очередного ракетного обстрела Украины.

Поклонники, ожидавшие эту работу, были в восторге и попросили еще новых хитов от дуэта.

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«Ааааа, это официально хит этим летом!» — поделились впечатлениями.

«Это разрыв!» — добавили в комментариях.

«Нам нужны еще совместные работы, это прям очень ностальгически, прям в сердце», — рассказали о впечатлении.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что певец Дантес — бывший муж Дорофеевой — дебютировал в кино.

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