Я не знаю, как вывозить: популярная певица призналась в проблемах со здоровьем

Популярная певица Надя Дорофеева, которая вместе с Джамалой вошла в состав членов жюри премии Грэмми, оказалась на больничной койке. Это произошло в день, когда стало известно о новом почетном статусе певицы. Об этом Надя написала на своей странице в социальной сети, поделившись, что в последнее время «не вывозит».

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«Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью, — написала артистка. — Но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти 3 года — я не переживала за всю жизнь.

И как результат — сыпется понемногу организм.

Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу. И здесь вопрос действительно важный — взяться за себя и одну за другой снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы.

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Думаю, мы, украинцы, до сих пор не осознаем, какое влияние имеет на организм все, что с нами происходит".

Дорофеева добавила, что важно контролировать свое здоровье, «ведь это, оказывается, самое главное!«

Ранее певица рассказала, что очередная ракетная атака россиян на Киев полностью уничтожила студию, где проходили съемки ее нового клипа вместе с Позитивом.

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«Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит о помощи, — добавила Надя. — Просят только об одном — поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты…»

Подписчики поделились мыслями в комментариях.

«Этот пост иллюстрирует, в каком состоянии и условиях сегодня находится не только шоу-бизнес, съемочная индустрия, но и общество в целом, — написали в сети. — То, что было целым вчера, сегодня может быть разрушенным. Мне очень жаль. И больно».

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Ранее популярная певица обратилась к сети.

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