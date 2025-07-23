- 23.07 23:02 Украинская красавица Влада Харькова сенсационно стала чемпионкой мира по фехтованию: видео победного укола
- 23.07 22:28 Как есть хлеб в ресторане: эти правила этикета могут вас удивить
- 23.07 22:01 Очень вкусное пюре, но… не картофельное: просто и быстро
- 23.07 21:32 Дэвид Бекхэм аж покраснел: Виктория высмеяла его самостоятельную стрижку
- 23.07 21:03 Замените свой обычный черный кофе этим полезным: он поддерживает здоровье кишечника и снижает уровень холестерина
- 23.07 20:35 Почти год теплилась надежда: в бою на Сумщине погиб отец двоих сыновей из Кировоградской области
- 23.07 20:07 Наливной медовик: выглядит очень празднично
- 23.07 19:53 Продолжение следует: Зеленский внесет в Раду новый законопроект о НАБУ и САП
- 23.07 19:43 Где и когда бесплатно смотреть онлайн «Полесье» — «Санта-Колома»: расписание трансляций и прогноз на отборочный матч Лиги конференций
- 23.07 19:40 17 Patriot для Украины: почему главная цель их передачи не усиление ПВО
- 23.07 19:20 Пережила паническую атаку: популярная певица потеряла дорогую вещь
- 23.07 19:11 Львам — «Туз мечей» и озарение, Девам — «Десятка кубков» и радость: Таро-прогноз на 24 июля
Пережила паническую атаку: популярная певица потеряла дорогую вещь
Популярная певица Злата Огневич, показавшая соблазнительные фотографии, попала в неприятную ситуацию. Известно, что артистка находится на отдыхе во Франции. Она путешествует по Лазурному побережью и показывает, как гуляет по узким улочкам приморских городков и заходит в лавочки. Но ее прилет в Ниццу оказался стрессовым.
На своей странице в социальной сети Злата поделилась, что вышла из самолета, забыв там свой телефон.
«Я забыла телефон, пережила паническую атаку, уговорила пограничников пропустить меня обратно, в красную зону, — написала певица. — Телефон все-таки нашли в самолете (здесь я расплакалась). Потом трясущимися руками дотянула чемоданы до автомобиля. Пожалела, что не курю и успокоилась. В качестве успокаивающего пошла бутылка колы и вот я уже еду на встречу лазурному побережью».
Артистка добавила, что во время отдыха получает кулинарное и культурное удовольствие. И призналась, что у нее есть безумная страсть.
«У меня есть безумная страсть, — сообщила Злата. — Безумная страсть к парфюмам. Я не могу пройти мимо какого-то дивного аромата. Здесь я нашла магазин, где делают ароматы на заказ. Как устоять, я не знаю…»
Раньше признание певицы вызвало шквал возмущения.574
Читайте нас в Facebook
Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел