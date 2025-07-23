Пережила паническую атаку: популярная певица потеряла дорогую вещь

Популярная певица Злата Огневич, показавшая соблазнительные фотографии, попала в неприятную ситуацию. Известно, что артистка находится на отдыхе во Франции. Она путешествует по Лазурному побережью и показывает, как гуляет по узким улочкам приморских городков и заходит в лавочки. Но ее прилет в Ниццу оказался стрессовым.

ВІДЕО ДНЯ

На своей странице в социальной сети Злата поделилась, что вышла из самолета, забыв там свой телефон.

РЕКЛАМА

«Я забыла телефон, пережила паническую атаку, уговорила пограничников пропустить меня обратно, в красную зону, — написала певица. — Телефон все-таки нашли в самолете (здесь я расплакалась). Потом трясущимися руками дотянула чемоданы до автомобиля. Пожалела, что не курю и успокоилась. В качестве успокаивающего пошла бутылка колы и вот я уже еду на встречу лазурному побережью».

Артистка добавила, что во время отдыха получает кулинарное и культурное удовольствие. И призналась, что у нее есть безумная страсть.

РЕКЛАМА

«У меня есть безумная страсть, — сообщила Злата. — Безумная страсть к парфюмам. Я не могу пройти мимо какого-то дивного аромата. Здесь я нашла магазин, где делают ароматы на заказ. Как устоять, я не знаю…»

Раньше признание певицы вызвало шквал возмущения.

РЕКЛАМА

574

Читайте нас в Facebook