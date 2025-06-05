Ужас: Злата Огневич показала соблазнительные фотографии

Популярная певица Злата Огневич, удивившая страстным поцелуем, поразила провокационными фотографиями. На своей странице в социальной сети артистка выложила несколько фото из новой фотосессии, поделившись своими чувствами. На фотографиях Злата в красной кожаной куртке и джинсовых бриджах. По словам певицы, она снялась в образах «нулевых».

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- Когда мне говорят: «Злата, а давай попробуем…», — очень сложно отказаться, — поделилась Злата. — Ведь ключевое здесь «попробуем». Просто обожаю талантливых и креативных людей!

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Подписчики отреагировали на фотографии, обратив внимание на соблазнительные позы, которые принимает певица. Хотя не всем пришлась по душе идея фотохудожника. Злата и сама активно общалась в комментариях с подписчиками.

- Невероятная и очень красивая, пани Злата, — поделились впечатлением.

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- Твоя теневая сторона, кайф! — написали в комментариях.

- Одна из тысячи, — отреагировала на это сама Злата.

- Ужас, когда экономишь на фотографах и обращаешься к фотохудожникам, — высказали мнение.

- Критика должна быть конструктивной, в вашем случае такого не вижу, — отреагировала Злата.

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- 2002 год, фото в цвете, — поделились впечатлением.

- Ага, вайб нулевых, — ответила Злата.

Ранее признание певицы вызвало шквал возмущения в сети.

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