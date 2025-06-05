- 00:00 Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 05.06 22:28 Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции
- 05.06 22:01 Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят
- 05.06 21:31 Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
- 05.06 21:02 Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки
- 05.06 20:35 Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении
- 05.06 20:07 Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично
- 05.06 19:57 «Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб
- 05.06 19:54 Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры
- 05.06 19:46 Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
- 05.06 19:31 Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
- 05.06 19:19 «Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
Ужас: Злата Огневич показала соблазнительные фотографии
Популярная певица Злата Огневич, удивившая страстным поцелуем, поразила провокационными фотографиями. На своей странице в социальной сети артистка выложила несколько фото из новой фотосессии, поделившись своими чувствами. На фотографиях Злата в красной кожаной куртке и джинсовых бриджах. По словам певицы, она снялась в образах «нулевых».
- Когда мне говорят: «Злата, а давай попробуем…», — очень сложно отказаться, — поделилась Злата. — Ведь ключевое здесь «попробуем». Просто обожаю талантливых и креативных людей!
Подписчики отреагировали на фотографии, обратив внимание на соблазнительные позы, которые принимает певица. Хотя не всем пришлась по душе идея фотохудожника. Злата и сама активно общалась в комментариях с подписчиками.
- Невероятная и очень красивая, пани Злата, — поделились впечатлением.
- Твоя теневая сторона, кайф! — написали в комментариях.
- Одна из тысячи, — отреагировала на это сама Злата.
- Ужас, когда экономишь на фотографах и обращаешься к фотохудожникам, — высказали мнение.
- Критика должна быть конструктивной, в вашем случае такого не вижу, — отреагировала Злата.
- 2002 год, фото в цвете, — поделились впечатлением.
- Ага, вайб нулевых, — ответила Злата.
Ранее признание певицы вызвало шквал возмущения в сети.1342
Читайте нас в Facebook