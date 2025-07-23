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Украинская красавица Влада Харькова сенсационно стала чемпионкой мира по фехтованию: видео победного укола
Украинская фехтовальщица Влада Харькова, ставшая в 2022 году чемпионкой Европы, сенсационно завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Грузии.
На пути к финалу 28-летняя шпажистка из Киева победила Фиону Гац из Швейцарии (15:9), британку Джулию Карон (15:14), венгерку Бланку Надь (15:9), француженку Элоиз Ванриссель (15:14) и лидерку мирового рейтинга, чемпионку мира-2022 Сон Се Ра из Южной Кореи (15:14). А в решающем поединке за «золото» Харькова одолела бронзовую призерку Олимпиады-2020 и чемпионку Европы-2018 Катрину Лехис из Эстонии.
https://t.co/kvDYMpPa9T— FIE (@FIE_fencing) July 23, 2025
https://t.co/azr5fgo3Gb#FIE #Fencing #Esgrima… pic.twitter.com/ksCXyUfU4m
Кстати, Влада отказалась от совместного фото с российским спортсменом Кириллом Бородачевым, который стал вице-чемпионом в мужской рапире. Украинка покинула пьедестал в момент попытки сделать совместное фото всех призеров соревновательного дня.
Добавим, что красавица Влада Харькова стала пятым в истории представителем Украины, выигравшим «золото» чемпионата мира по фехтованию в личном зачете. До нее на высшую ступень мировых первенств поднимались: Наталья Конрад (2003 год, шпага), Сергей Голубицкий (1997—1999 годы, рапира), Владимир Лукашенко (2003 год, сабля) и Ольга Харлан (2013, 2014, 2017, 2019 годы, сабля).
Теперь в коллекции Влады Харьковой (12-й номер мирового рейтинга) есть не только золотые медали чемпионатов Европы и мира в личных соревнованиях, но и командные «золото» и «бронза» европейских первенств.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские саблистки во главе с Ольгой Харлан стали олимпийскими чемпионками Парижа-2024.
Фото X FIE Fencing176
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