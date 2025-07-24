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Украинцам с детьми повысят выплаты: что обещают в Кабмине
Многодетные семьи в Украине имеют право на ежемесячное государственное пособие на детей — 2100 грн. Деньги выплачивают на третьего и каждого следующего ребенка до достижения ими 6 лет.
Но сумма выплат семьям с детьми будет повышена — именно об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию отцовства с профессиональной деятельностью», сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Одобрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию отцовства с профессиональной деятельностью» , — сообщил Мельничук.
По его словам, предлагается предоставлять в порядке и размере, определенном Кабинетом Министров:
- помощь женщинам по беременности и родам (по информации Минсоцполитики, размер пособия будет составлять 7 тыс. грн на одного ребенка в месяц для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования);
- единовременную помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка в размере 50 тыс. грн.;
- пособие по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста одному из родителей ребенка, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком;
- пособие по уходу за ребенком «еЯсли» (возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком заведениям дошкольного образования, другим юридическим лицам публичного или частного права или физическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность в сфере дошкольного образования) одному из родителей или другому законному представителю, который фактически осуществлял уход за ребенком и приступил к работе;
- единовременную денежную помощь учащимся первых классов «Пакунок школяра» одному из родителей на каждого ребенка.
Ранее Пенсионный фонд объявил, что в Украине стартует новая помощь для семей с детьми. Экспериментальный проект предназначен для семей с низкими доходами, имеющими детей.
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