Почти 1500 грн дополнительно к пенсии: как получить сразу две надбавки к выплатам

Украинские пенсионеры, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, получат «возрастную» надбавку к пенсии.

Такая надбавка назначается автоматически, напоминает эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

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Главное условие, чтобы пенсия у человека была не выше 10 340,35 грн.

«С 2020 года украинским пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, назначается специальная компенсационная надбавка. Сначала сумма составляла 500 грн, но позже была увеличена до 570 грн. Эта сумма должна автоматически включаться в пенсионные выплаты» , — отметил Коробкин.

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На дополнительную надбавку к пенсии также имеют одинокие пенсионеры, нуждающиеся в уходе.

Выплачивается она людям 80+ при наличии медицинского заключения. Официально подтвердить право на такие выплаты можно через территориальные отделения Пенсионного фонда. Сумма 944 грн.

По словам Коробкина, если пенсионер в возрасте от 80 лет проживает один, нет трудоспособных родственников, которые обязаны по закону его содержать, и нуждается в постоянной помощи, он может рассчитывать на доплату в размере 944 грн. Это составляет 40% прожиточного минимума (2361 грн).

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Чтобы получить такую надбавку, нужно иметь медицинское заключение, подтверждающее необходимость постороннего ухода.

По словам Коробкина, даже если у пенсионера есть дети, которым более 60 лет и они не работают, то это также может учитываться при оформлении статуса «одинокий».

Чтобы оформить доплату к пенсии по уходу за одиноким человеком, необходимо:

- обратиться в местное отделение Пенсионного фонда.

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- предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, документы, подтверждающие отсутствие трудоспособных родственников.

- медицинское заключение о необходимости ухода.

Таким образом, одинокий пенсионер 80+, нуждающийся в уходе, может получить к пенсии 570+944 =1514 грн.

Мы также рассказывали о том, что такое тринадцатая пенсия и кто ее может получить.

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