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Деньги

Ежемесячное пособие на детей: кто сможет получать 2100 гривен

12:54 22 июля 2025
Многодетные семьи имеют право на ежемесячную помощь на третьего ребенка и следующих детей. Фото - Pixabay

Недавно правительство утвердило проект закона о помощи семьям до и после рождения ребенка. Предлагается увеличить выплаты матерям до 50 тысяч гривен за рождение ребенка +7 тысяч ежемесячно одному из родителей до достижения ребенком года.

А в Пенсионном фонде Украины напоминают, что многодетные семьи имеют право на ежемесячное государственное пособие на детей — 2100 грн. Их выплачивают на третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими 6 лет.

Выплаты могут назначаться, в частности, одному из родителей, постоянно проживающих с ребенком; гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающих в Украине; беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите.

Для того чтобы получать выплаты, необходимо подать заявление и добавить пакет документов, который, в частности, включает удостоверения родителей и ребенка из многодетной семьи и свидетельства о рождении всех детей.

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В ПФУ предупреждают, что помощь не назначат, если семья получает базовую социальную помощь. Выплаты прекращаются в случае нецелевого использования родителями денег, лишения родительских прав или устройства ребенка на полное государственное содержание. Также поводом является утрата семьей статуса многодетной семьи.

Следует помнить, что многодетной семья считается после рождения третьего ребенка, если дети не достигли 18 лет или учатся до 23 лет.

Напомним, что в Украине запустили новую социальную программу — «Пакет школьника». Это — денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимого для ребенка, который идет в первый класс.

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Фото — Pixabay

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