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Украина

США «вооружают» россию через Иран: в снарядах оккупантов заметили западный элемент

19:39 24 июля 2025
точечный взрыватель М 739. Фото t.me/mag_vodogray

КНДР и Северная Корея на протяжении длительного времени оказывают помощь стране-оккупанту, при этом в числе таких «помощников» оказываются и США. Правда происходит это невольно и спустя почти 40 лет.

Так, как сообщает один из Telegram-каналов, в руках российских артиллеристов были замечены иранские снаряды — копии советских ОФ482М для 130-мм орудия М-36. Любопытно, что советские снаряды снабжены американскими взрывателями М739, судя по маркировке, выпущенными в марте 1988 года.

Точечные взрыватели M739 и M739A1 представляют собой ударные взрыватели с селективным быстродействием и задержкой 0,05 секунды (M739) или автоматической задержкой (M739A1). Их используют во всех стандартных артиллерийских 4,2-дюймовых минометах (107,6 мм), 105-мм, 155 и 203-мм гаубицах и 175-мм пушках НАТОвского стандарта.

Судя по маркировке на взрывателях — 03/88, произведены снаряды были в марте 1988 года, вполне возможно для нужд Ирака, который в 1980—1988-хх годах воевал с Ираном. В том же году, или позднее, взрыватели могли попасть в руки Ирана и использоваться для производства советских 130-мм снарядов для почти 1000 М-46 имевшихся у иранской армии. Ранее уже сообщалось о появлении у оккупантов иранских снарядов с переходником под западные взрыватели типа М739.

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Тем временем Китай поставляет все больше компонентов для производства российского оружия, прежде всего БпЛА.

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