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Поставляет технологии и компоненты для дронов: Китай играет важную роль в войне на стороне россии
Китайские поставщики играют ключевую роль в поставках россии компонентов для производства ударных беспилотников, используемых в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, которому удалось ознакомиться с документами, связанными с проектом. Эти документы демонстрируют, как чувствительные технологии могут быть переданы из Китая в россию, даже когда правительство Си Цзиньпина заявляет, что не будет поставлять их ни одной из сторон.
Документы, в частности служебные записки компании «Аэро-ХИТ», а также переписка с российскими чиновниками, предлагают беспрецедентное понимание того, как москва воспользовалась своими дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции и получить ноу-хау и возможности для создания беспилотников для нападения на Украину. Они детально излагают ранее неизвестный пример российско-китайского корпоративного сотрудничества в области оборонных технологий.
Компания «Аэро-ХИТ», получившая государственное финансирование от россии, утверждает, что ее производственный завод вблизи аэропорта в городе Хабаровск сможет выпускать до 10 000 дронов в месяц в этом году, и планирует расширить производство на более совершенные модели. Компания быстро превратилась в одного из основных поставщиков дронов для военных операций россии.
Среди ее продуктов есть «Велес» — дрон с обзором от первого лица (FPV), который позволяет пилотам наблюдать за полем боя в режиме реального времени через экран или очки виртуальной реальности, подключенные к камере квадрокоптера. Дроны FPV стали решающим оружием для обеих сторон войны.
Дроны FPV могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, в зависимости от их конфигурации. Один заказ на 100 моделей «Велес» оценивался в 8 миллионов рублей, или около 1000 долларов за дрон, согласно заказу на закупку, с которым ознакомился Bloomberg. В июне прошлого года Министерство финансов США наложило санкции на компанию «Аэро-ХИТ», заявив, что дроны «Велес», которые она производит, «использовались российскими войсками, базирующимися в Херсонской области, против украинских целей».
Документы, датированные концом 2022 года до июня 2025 года, показывают, насколько москва маскирует своих поставщиков и поставляет оборудование своим военным, часто используя посредников, которые работают в других секторах, таких как авиационное питание, сельскохозяйственные поставки и услуги по перевозке морепродуктов.
Согласно отчету украинской разведки за 2023 год, 92 процента всех иностранных компонентов, найденных в российских беспилотниках, поступают из Китая. Эти детали включают электронику, камеры, двигатели, антенны и навигационные модули. Сообщается, что компоненты поставляются как непосредственно, так и через посреднические сети, включая компании, базирующиеся в Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В некоторых случаях детали маскируются под сельскохозяйственное или аэрофотосъемочное оборудование и отправляются в россию.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Китай охотится за технологией производства ракет «Нептун», а оккупанты готовятся открыть новый фронт.50
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Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля