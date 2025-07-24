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Гвинет Пэлтроу сильно расстроилась, когда Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон
Согласно биографии Эми Оделл «Гвинет: Биография», Гвинет Пэлтроу «расстроилась», узнав, что Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон. Во время интервью на кинофестивале в Торонто в сентябре 2000 года репортер спросил актрису, как она относится к недавней свадьбе Питта с Энистон, которая состоялась в июле того же года.
«Вы действительно задаете мне этот вопрос? — ответила Гвинет. — Я не могу комментировать такие вещи», — цитирует отрывок из книги издание Hola.
Однако за закрытой дверью Пэлтроу якобы делилась своими настоящими чувствами с близкими друзьями.
«На самом деле Гвинет призналась друзьям, что ей было грустно, когда она узнала, что они женятся. Она также любила говорить им, что у Брэда ужасный вкус относительно женщин».
Позже в том же году Пэлтроу, кажется, сделала еще одно острое замечание о Питте во время делового ужина с наследницей Estée Lauder Аэрин Лаудер.
«На одном ужине они говорили о Брэде Питте. По словам кого-то, знакомого с обсуждением, Гвинет якобы сказала ей: «Он глупее мешка с дерьмом», — утверждается в книге.
Пэлтроу и Питт начали встречаться в 1994 году после знакомства на съемочной площадке фильма «Семь», но в их отношениях были трудности. Во время съемок фильма «Эмма» Пэлтроу стала сомневаться, является ли Питт подходящим партнером для нее.
Она также откровенно рассказала о своих разногласиях в интервью: «У нас с Брэдом было совершенно разное воспитание. Поэтому, когда мы идем в рестораны и заказываем икру, я должна сказать Брэду: «Это икра белуги, а это — осетра».
Хотя пара обручилась в 1996 году, в следующем году они разорвали свои отношения. Согласно книге, они никогда публично не делились «конкретной причиной своего разрыва».
После Питта Пэлтроу встречалась с актером Беном Аффлеком. Согласно биографии Оделл, он «боролся с алкоголизмом и зависимостью от азартных игр», когда они познакомились в 1997 году. Их отношения продолжались чуть больше года, прежде чем они разошлись.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что 49-летняя Гвинет Пэлтроу потрясла фанатов селфи без макияжа.
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