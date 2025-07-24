Авиаудары, обстрелы и боевые столкновения: серьезная эскалация на границе Камбоджи и Таиланда

В Юго-Восточной Азии очередное обострение на границе двух стран. Речь идет о Камбодже и Таиланде, имеющих общую сухопутную границу протяженностью 817 километров. Конфликт обострился после инцидента со взрывом мины, из-за чего тайский солдат потерял конечности.

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24 июля тайская армия нанесла авиационные удары по военным целям в Камбодже. Речь идет об уничтожении двух камбоджийских региональных военных штабов. Также сообщалось о столкновениях солдат обоих государств на общей границе, передает CNN.

Заместитель представителя армии Таиланда полковник Рича Суксуванонт заявил, что авиаудары были направлены только на военные цели.

Тайский истребитель F-16 сбросил две бомбы на дорогу. Информации о жертвах с камбоджийской стороны пока нет.

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Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что авиаудары Таиланда поразили ее территорию, и заявило, что «решительно ответит». В Пномпене также назвали эти действия «жестокой, варварской и насильственной военной агрессией» со стороны Таиланда.

По данным армии Таиланда, одиннадцать мирных жителей погибли и еще 10 получили ранения в результате попадания камбоджийской ракеты в оживленную заправку в тайском селе.

«В ближайшие несколько дней может произойти больше „противостояний, столкновений, эскалации“, — прокомментировал CNN профессор политологии в Университете Чулалонгкорн в Таиланде Титинан Понгсудхирак. — У каждой стороны накоплено большое напряжение» .

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Почему вспыхнул конфликт

Две страны имеют сложные отношения как в сотрудничестве, так и в соперничестве в последние десятилетия.

Таиланд и Камбоджа имеют общую сухопутную границу, которую в значительной степени нанесли на карту французы, когда они контролировали Камбоджу как колонию, и которая периодически становилась местом военных столкновений и являлась источником политического напряжения.

Камбоджа ранее обращалась в Международный суд ООН за решением относительно спорных территорий, включая место последнего столкновения.

Но Таиланд не признает юрисдикцию Международного суда ООН и утверждает, что некоторые районы вдоль границы никогда не были полностью разграничены, в частности места расположения нескольких древних храмов.

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Говорят о мире, бряцая оружием

Хотя военные лидеры Таиланда и Камбоджи заявили о желании деэскалации, обе стороны с того времени бряцают оружием и укрепляют войска вдоль границы.

Таиланд взял под контроль пограничные контрольно-пропускные пункты, ввел ограничения на пересечение границы и угрожал отключить электроэнергию и Интернет в приграничных городах Камбоджи. Камбоджа в ответ прекратила импорт тайских фруктов и овощей и запретила показ тайских фильмов и телесериалов.

23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и выслал камбоджийских дипломатов. Таиланд обвиняет соседей в новом минировании приграничной территории. Камбоджа эти обвинения отвергает и напоминает, что ее земля все еще усеяна миллионами мин, оставленных после длительных гражданских войн.

Посольство Таиланда в столице Камбоджи Пномпене призывает своих граждан покинуть страну «как можно быстрее» из-за обострения пограничных столкновений, предупреждая, что конфликт «вероятно, затянется и может распространиться».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в крупном торговом центре столицы Таиланда, Бангкока, произошло массовое убийство.

Фото: скриншот видео CNN

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