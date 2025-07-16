- 16.07 22:26 Покупка этих вещей — очень выгодная инвестиция в гардероб: наверняка вы с этим согласитесь
- 16.07 22:02 Секреты кофейного финджана и лукумницы: любителям кофе необходимо их знать
- 16.07 21:44 «Выбрали дураков — не трогайте. Они же дураки»: Зоя Казанжи о том, почему власть воюет с оппозицией, а не с проблемами
- 16.07 21:32 Не ешьте этого много, если у вас диабет: уровень сахара в крови может сильно подскочить
- 16.07 21:02 Никакой звездности: дочь Бена Аффлека поразила скромным выбором одежды
- 16.07 20:45 «В Японии посуда с бабочками популярна неслучайно», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 16.07 20:33 После ранения вернулся в строй: вражеский дрон убил отца двоих детей из Ровенской области
- 16.07 20:07 Картофельные пирожки с белыми грибами: приготовьте эту вкуснятину и порадуйте родных
- 16.07 19:55 «Динамо» перед стартом в еврокубках проиграло клубу из Хорватии: видеообзор матча
- 16.07 19:54 Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля
- 16.07 19:42 Делают 14 лет: оккупанты спешат бросить против Украины новую технику, но пока она попадает только в аварии и уголовные дела
- 16.07 19:19 Нашел родственников в Италии: популярный комик и военный удивил сеть
Секс на 12 миллионов долларов: женщина сняла десятки тысяч интимных фото с буддистскими монахами, чтобы шантажировать их
В Таиланде, где некоторое время жила популярная украинская актриса, разгорелся громкий скандал, потрясший буддистское сообщество. Женщину по прозвищу «госпожа Гольф» арестовали за шантаж монахов интимными фото и видео материалами, полученными после сексуальных контактов с ними.
Как сообщает BBC, по данным полиции, по меньшей мере девять монахов стали жертвами «госпожи Гольф», которая вступала с ними в интимные отношения, снимала фото и видео, а затем требовала деньги, угрожая обнародовать компромат. За три года она получила около 385 миллионов батов (около 11,9 млн долларов). Во время обыска в доме женщины следователи обнаружили более 80 000 файлов компромата — фото и видео с буддистскими монахами, которые использовала Гольф для шантажа.
Женщина, вероятно, и дальше бы обогащалась. Но в июне полиция Таиланда обратила внимание на дело после того, как настоятель монастыря в Бангкоке внезапно отрекся от сана, став жертвой шантажа госпожа Гольф. Она заявила, что беременна от него и требовала 7 миллионов батов алиментов.
В ходе расследования полиция выяснила, что большинство средств женщина сняла со счетов и тратила на онлайн-казино. Ей предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и получении ворованного имущества.
Полиция также открыла горячую линию для уведомлений о ненадлежащем поведении монахов.
Когда скандал получил огласку, Верховный совет Сангхи создал специальный комитет для пересмотра монастырских правил. А король Таиланда отменил королевский указ о присвоении титулов 81 монаху, ссылаясь на «душевные страдания буддистов» из-за скандалов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что миллиардер Илон Маск обвинил Дональда Трампа в связях с педофилом Джеффри Эпштейном.448
Читайте нас в Facebook
Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля