Секс на 12 миллионов долларов: женщина сняла десятки тысяч интимных фото с буддистскими монахами, чтобы шантажировать их

В Таиланде, где некоторое время жила популярная украинская актриса, разгорелся громкий скандал, потрясший буддистское сообщество. Женщину по прозвищу «госпожа Гольф» арестовали за шантаж монахов интимными фото и видео материалами, полученными после сексуальных контактов с ними.

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Как сообщает BBC, по данным полиции, по меньшей мере девять монахов стали жертвами «госпожи Гольф», которая вступала с ними в интимные отношения, снимала фото и видео, а затем требовала деньги, угрожая обнародовать компромат. За три года она получила около 385 миллионов батов (около 11,9 млн долларов). Во время обыска в доме женщины следователи обнаружили более 80 000 файлов компромата — фото и видео с буддистскими монахами, которые использовала Гольф для шантажа.

Женщина, вероятно, и дальше бы обогащалась. Но в июне полиция Таиланда обратила внимание на дело после того, как настоятель монастыря в Бангкоке внезапно отрекся от сана, став жертвой шантажа госпожа Гольф. Она заявила, что беременна от него и требовала 7 миллионов батов алиментов.

В ходе расследования полиция выяснила, что большинство средств женщина сняла со счетов и тратила на онлайн-казино. Ей предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и получении ворованного имущества.

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Полиция также открыла горячую линию для уведомлений о ненадлежащем поведении монахов.

Когда скандал получил огласку, Верховный совет Сангхи создал специальный комитет для пересмотра монастырских правил. А король Таиланда отменил королевский указ о присвоении титулов 81 монаху, ссылаясь на «душевные страдания буддистов» из-за скандалов.

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