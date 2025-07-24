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Львам — Четверка Жезлов и новые открытия, а Тельцам — Король Кубков и мудрость: Таро-прогноз для всех знаков Зодиака на 25 июля
Ранее астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю, а знатоки карт Таро предоставили рекомендации всем представителям зодиакального круга на пятницу, 25 июля.
ОВЕН — Восьмерка Денариев
Таро-прогноз для Овнов на 25 июля 2025 года предупреждает знак о возможном начале нового этапа, связанного с обучением, профессиональными достижениями или воплощением мечты, утверждает slovofraza.com. Восьмерка Денариев символизирует трудолюбие и настойчивость, которые обязательно принесут плоды. Успех потребует концентрации, но ваши усилия не будут напрасны.
ТЕЛЕЦ — Король Кубков
Таро-прогноз для Тельцов на 25 июля 2025 называет этот день временем эмоционального равновесия и мудрых решений. Король Кубков напоминает о необходимости контролировать свои эмоции и заботиться о близких. Карты советуют быть честными в своих чувствах и не скрывать то, что вам действительно важно.
БЛИЗНЕЦЫ — Дама Денариев
Таро-прогноз для Близнецов на 25 июля 2025 советует знаку быть организованным и настойчивым, действовать спокойно и в соответствии с планом. Карты Таро советуют знаку обращать внимание на детали и не обращать — на чужие советы, если они противоречат вашим убеждениям. Следует знать, что Дама Денариев предполагает успех в долгосрочных проектах.
РАК — Рыцарь Мечей
Таро-прогноз для Раков на 25 июля 2025 года рекомендует держать эмоции под контролем и не быть агрессивными, не вмешиваться в конфликты. Карта Рыцарь Мечей указывает на необходимость действовать обдуманно, особенно в случае, если Раков ожидает сложный разговор. Т
ЛЕВ — Четверка Жезлов
Таро-прогноз для Львов на 25 июля 2025 превещает знаку день новых открытий и вдохновения, когда следует активно контактировать с окружающими и не бояться проявить себя. Вероятны перспективные знакомства. Карта. Четверка Жезлов призывает знак быть открытым к общению и новым идеям.
ДЕВА — Десятка Мечей
Таро-прогноз для Дев на 25 июля 2025 года рекомендует избавиться от всего, что себя отжило. В этот день знаку следует избегать конфликтных ситуаций, необдуманных решений и резких действий. Карта Десятка Мечей рекомендует сосредоточиться на том, что может стать новой точкой роста знака. Новое придет в жизнь, когда для этого освободится место.
ВЕСЫ — Умеренность
Таро-прогноз для Весов на 25 июля 2025 советует искать баланс между внутренним миром и внешними обстоятельствами, сохранять терпение и не пытаться форсировать события. Особенно ценным в этот день будет умение Весов находить компромиссные решения.
СКОРПИОН — Король Жезлов
Таро-прогноз для Скорпионов на 25 июля 2025 года обещает знаку прилив сил и способность вдохновлять других. При таких обстоятельствах Скорпионы могут справиться с делами любой сложности. Тем, кто давно задумался над реализацией амбициозного проекта, самое время заняться им. День также благоприятен для командной работы и укрепления деловых связей.
СТРЕЛЕЦ — Двойка Мечей
Таро-прогноз для Стрельцов на 25 июля 2025 года предупреждает о сложном выборе, когда из-за неопределенности могут возникнуть сомнения. Карта советует в таком случае доверять интуиции, все тщательно анализировать, избегая поспешных решений.
КОЗЕРОГ — Десятка Кубков
Таро-прогноз для Козерогов на 25 июля 2025 года обещает знаку гармонию в отношениях и радостные события. Счастье, теплое общение и уют — вот значение карты Десятка Кубков. Не исключено, что завтра Козероги могут найти новых друзей или партнера.
ВОДОЛЕЙ — Восьмерка Кубков
Таро-прогноз для Водолеев на 25 июля 2025 года рекомендует знаку двигаться вперед, оставив позади прошлое. Даже если это будет не безболезненно. Ведь на освободившееся место обязательно должно прийти что-то новое и перспективное.
РЫБЫ — Шестерка Жезлов
Таро-прогноз для Рыб на 25 июля 2025 года предвещает положительные новости и признание. Ведь Шестерка Жезлов значит, что усилия Рыб не остались без внимания — их обязательно оценят. Завтрашний день может стать переломным — когда после тяжелого периода дела начинают идти в гору.
Напомним, что в середине июля Меркурий вступил в свою ретроградную фазу и пробудет в этом состоянии до 10 августа. О том, чего ожидать всем знакам Зодиака в этот период, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay317
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