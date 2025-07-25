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Украинские беспилотники ударили по заводам в Тамбовской области и Ставропольском крае россии, а на Северном Кавказе — «Ковер» (видео)

9:06 25 июля 2025
Украинские дроны атаковали рф 25 июля. Фото из открытых источников

В ноч на 25 июля в ряде российских регионов, в том числе и на Тамбовщине, где ранее ударные дроны атаковали предприятия ВПК, было «громко».

Так, российское минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» более сотни украинских БпЛА: 26 — над территорией Белгородской области, 25 — над территорией Брянской области, 23 — над территорией Ростовской области, 9 — над акваторией Азовского моря, 8 — над территорией Краснодарского края, 5 — над территорией Ставропольского края, по 3 — над территориями Курщины и Тамбовщины, 2 — над территорией Воронежской области и 1 — над территорией Орловской области.

МО рф традиционно не сообщает общее количество ударных БпЛА. Так, заявляется о пяти сбитых дронов-камикадзе над территорией Ставропольского края, где целью стал завод химической промышленности «Невинномысский Азот». Местные власти заявляют о десятках прилетов.

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«37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе», — сообщал на своем тг-канале мэр Невиномысска Михаил Миненков.

Тем временем в сеть выкладывают видео с пожарами в Невиномысске, а также сообщают об атаке ударных БпЛА по другим российским регионам.

 

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Так, в Ростовской области под атакой находились Новочеркасск и Таганрог. Предположительно, целями атаки была железнодорожная инфраструктура. А в Тамбовской области — пороховой завод в Котовске.

В южных регионах рф ночью вводили план «Ковер» в аэропортах городов Владикавказ, Грозный, Минводы, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов.

«Дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса россии. Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае — производитель химического сырья для взрывчатки, в том числе азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийский и артиллерийский авиакомпании. Пороховой завод в Тамбовской области — одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК рф. Специализируется на производстве широкого спектра порохов — для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически без Котовска не стреляет ни «Град», ни «Смерч», — уточнил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Напомним, что Тамбовский пороховой завод находился под атакой ударных БпЛА в июне этого года, также беспилотники наведывались на завод годом ранее и зимой 2024 года. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов, обеспечивает поставки по линии минобороны рф и других заказчиков. Завод производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия и артиллерийских систем всех калибров.

Фото из открытых источников

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