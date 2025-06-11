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Мир

Беспилотники ударили по пороховому заводу под Тамбовом (видео)

9:29 11 июня 2025
Военный завод в российском Тамбове атаковали беспилотники

Россия снова страдает от атак беспилотников. В минобороны страны-агрессора сообщили, что в период с вечера и до утра 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего беспилотников якобы были сбиты над Воронежской, Курской и Тамбовской областями.

Как сообщает Telegram-канал «Exilenova+», Силы обороны Украины поразили Котовский пороховой завод в Тамбовской области.

«Завод специализируется на выпуске пироксилиновых порохов и сопутствующей продукции как военного, так и гражданского назначения. Предприятие входит в контур госкорпорации „Ростех“ и обеспечивает поставки по линии минобороны рф и других заказчиков. Он производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия, артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении сухопутных войск, военно-морского флота и авиации, является основным поставщиком бронебойных подкалиберных выстрелов для танковой артиллерии, а по отдельным маркам порохов — единственный изготовитель в российской федерации», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 9 июня в столице Чувашии Чебоксарах после атаки дронов зафиксировали по меньшей мере два прилета по заводу, производящему антенны и электронику для крылатых и баллистических ракет врага.

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