На автодорогах Украины появился новый знак: что он советует водителям

Периодически на дорогах Украины появляются новые дорожные знаки, в том числе достаточно редкие, как, например, «черная точка в треугольнике». Он предупреждает об участке, где часто случаются аварии. На другом изображена изогнутая стрелка рядом со «щитом» — он обозначает островок безопасности.

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А издание mAuto рассказывает еще об одном типе дорожных знаков, которые все чаще можно видеть на дорогах: круглые с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне.

Этот знак указывает на рекомендуемую скорость. Его обычно устанавливают в местах, где нужно быть особенно внимательными: у образовательных учреждений, детсадов, в жилых районах или просто на сложных участках дороги.

Стоит отметить, что этот знак носит рекомендательный характер — за превышение скорости на обозначенном им участке водителей не штрафуют.

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Напомним, что в странах ЕС на дорогах есть знак, необычный для украинских водителей. «Автомобиль с крылышками» предупреждает о подтоплении участков дороги большой водой.

Фото с сайта autotheme.info

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