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Едва не утонул или стало плохо? С Кадыровым произошел инцидент в Турции

12:36 25 июля 2025
Рамзан Кадыров чуть не утонул в турецком Бодруме. Фото из Википедии

Правитель Чечни Рамзан Кадыров, который в последнее время почти не появляется на публике, но периодически публикуются его громкие заявления, в частности, о якобы «захвате „Ахматом“ населенного пункта на Сумщине», во время отдыха в пятизвездочной гостинице в турецком Бодруме едва не утонул.

Инцидент произошел во второй половине дня. Как сообщают турецкие медиа, после того, как Кадыров вошел в воду, он якобы начал задыхаться и тонуть. Находившиеся рядом сотрудники гостиницы отреагировали на ситуацию и вызвали бригаду медиков.

Кадырова, которому оказали начальную медицинскую помощь на пляже, позже каретой «скорой» доставили в частную больницу. Согласно полученной информации, после оказанной помощи он чувствует себя хорошо.

После того, как Кадыров некоторое время находился под наблюдением врачей, в медучреждении заявили, что жизни правителя Чечни ничего не угрожает.

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Стоит отметить, что слухи о состоянии здоровья и тяжелой болезни Кадырова ходят давно. СМИ писали о проблемах с почками и некрозе поджелудочной. В последнее время Кадыров почти не появлялся на публике. Во время выступлений бывало так, что он не мог чётко говорить и был с отеками.

Официально состояние Кадырова не комментируют, но его исчезновение из публичного пространства все же намекает на тяжелое состояние.

На фоне слухов о болезни Кадыров стал готовить преемников. Члены семьи занимают все высокопоставленные должности в республике. Кадырова не беспокоит, что некоторым из них даже не исполнилось 18 лет. Журналисты утверждают, что именно болезни стали причиной столь решительных действий правителя Чечни.

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Кадыров начал переоформление бизнес-активов на своих родственников. Вероятным преемником может стать его несовершеннолетний отпрыск.

«Новая газета Европа» пишет, что сейчас перед Кадыровым стоит задача переформатировать систему власти так, чтобы сохранить за семьей контроль над силовыми структурами и бизнес-активами. Кроме того, ему нужно заручиться личными гарантиями от многолетнего правителя россии путина для своих родных.

Фото из Википедии

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