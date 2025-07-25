- 13:21 Налог на сдачу жилья в аренду могут снизить почти в 5 раз: сколько платим сейчас и будем платить в случае изменений
- 12:50 Титулованный футболист, игравший против Украины, избежал смерти после недели в коме и подписал новый контракт
- 12:46 Осложнения после пластики: в Украине создали механизм поддержки для пациентов
- 12:40 Россияне снова сбросили на Харьков управляемую авиабомбу, пострадало медучреждение
- 12:36 Едва не утонул или стало плохо? С Кадыровым произошел инцидент в Турции
- 12:20 «Директор школы проговорилась знакомой, что сдала оккупантам всю нашу семью»: жена гражданского заложника
- 12:07 По-другому не получится: Зеленский объяснил, почему настаивает на встрече с путиным
- 11:59 «Люблю»: Андрей Бедняков поразил признанием
- 11:44 Запускаем масштабное производство дронов-перехватчиков: Зеленский раскрыл детали о многомиллиардных договоренностях с партнерами
- 11:34 Что будет с долларом до конца лета: НБУ тратит на удержание курса почти миллиард в неделю
- 11:23 Уважаю мнение общества: Зеленский отреагировал на протесты относительно независимости НАБУ и САП
- 11:11 На автодорогах Украины появился новый знак: что он советует водителям
Россияне снова сбросили на Харьков управляемую авиабомбу, пострадало медучреждение
Накануне россияне ударили двумя КАБами по Харькову — в областном центре пострадали более 30 мирных жителей. В прокуратуре установили, что враг атаковал город с самолета Су-34, который в то время находился на Белгородщине, вблизи населенного пункта, расположенного в 100 километрах от Харькова. Раньше для ударов управляемыми авиабомбами врагу приходилось подлетать на более близкое расстояние. А 25 июля рашисты повторили атаку.
По информации руководителя ОВА Олега Синегубова, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова.
«По состоянию на сейчас в Индустриальном районе Харькова есть семь пострадавших. Три человека медики госпитализировали», — отметил он и добавил, что среди пострадавших есть ребенок — 12-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс.
А мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что повреждено еще одно помещение для лечения людей, которое находится рядом с медучреждением, а также частный дом неподалеку.
Ранее сообщалось, что российские управляемые авиабомбы на днях в Краматорске убили ребенка, а в Сумах — ранили троих горожан.
Иллюстративное фото со страницы ГСЧС22
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко