Россияне снова сбросили на Харьков управляемую авиабомбу, пострадало медучреждение

Накануне россияне ударили двумя КАБами по Харькову — в областном центре пострадали более 30 мирных жителей. В прокуратуре установили, что враг атаковал город с самолета Су-34, который в то время находился на Белгородщине, вблизи населенного пункта, расположенного в 100 километрах от Харькова. Раньше для ударов управляемыми авиабомбами врагу приходилось подлетать на более близкое расстояние. А 25 июля рашисты повторили атаку.

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По информации руководителя ОВА Олега Синегубова, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова.

«По состоянию на сейчас в Индустриальном районе Харькова есть семь пострадавших. Три человека медики госпитализировали», — отметил он и добавил, что среди пострадавших есть ребенок — 12-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс.

А мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что повреждено еще одно помещение для лечения людей, которое находится рядом с медучреждением, а также частный дом неподалеку.

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Ранее сообщалось, что российские управляемые авиабомбы на днях в Краматорске убили ребенка, а в Сумах — ранили троих горожан.

Иллюстративное фото со страницы ГСЧС

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