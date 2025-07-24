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Россияне ударили по Харькову КАБами: пострадали более 30 человек, в том числе младенец и беременная (фото, видео)
Российские захватчики, которые ночью атаковали с воздуха Одессу, где разрушены жилые дома и центральные районы областного центра, ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.
По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, более тридцати человек пострадали. Среди них — дети: 10-летняя девочка, 17-летние парень и девушка, а также младенец — девочка в возрасте 28 дней.
Вражеские авиабомбы ударили по жилой застройке в Шевченковском районе города, одна из них попала рядом с многоэтажкой.
В домах повреждены остекления. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, горели около 15 автомобилей местных жителей.
В областной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших две девочки: одной 10 лет, другой только 28 дней, а также беременная женщина — все они получили острую стрессовоую реакции. У 17-летних парня и девушки взрывные ранения. Все потерпевшие получают необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, атака была совершена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, выпущенными с самолета Су-34 вблизи н.п. строитель белгородской области россии. Дальность пуска — около 100 км.
На этот террористический удар отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, россияне применили два КАБа: один — по жилой застройке, второй — по гражданскому предприятию.
«Совершенно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание россии — продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите — сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизнь. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто готов помогать», — отметил он.
Напомним, что недавно под массированным ракетно-дроновым ударом находился Киев.
Фото Харьковской ОВА97
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