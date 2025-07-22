В Краматорске российский КАБ убил ребенка, а в Сумах — ранил трех человек (фото, видео)

В ночь на 22 июля оккупанты вновь атаковали тыловые города Украины дронами-камикадзе. В настоящее время фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов в нескольких крупных городах.

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Так, в Одессе пылали административное здание и легковые автомобили, а в жилых домах выбиты окна.

Россияне направили ударные дроны на Одессу. Фото ГСЧС

Глава ОВА Олег Кипер отметил, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

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А мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что часть атаковавших регион «Шахедов» летела непосредственно на областной центр. «В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания», — говорится в сообщении.

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Также враг обстрелял город Сумы. По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, поздно вечером 21 июля россияне нанесли удар по областному центру. В результате обстрела зафиксировано много повреждений, многие жители города пострадали.

В частности, из-за удара россии по жилому району города повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из самых поврежденных домов. 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют медики и оказывают им медицинскую помощь.

Григоров добавил, что после удара рф многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью медиков обратились 12 человек.

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А сумской городской голова Артем Кобзарь добавил, что в 08:00 в садике № 22 развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По его информации, по городу ударили два КАБа.

Краматорск также был атакован врагом — КАБ попал в жилой дом, где погиб мальчик 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Александр Гончаренко.

Напомним, что накануне массированной атакеи дронами-камикадзе и ракетами подвергся Киев — в столице есть погибший и раненые. Одна из локаций, где фиксировались повреждения, — станция метро «Лукьяновская».

Фото ГСЧС

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