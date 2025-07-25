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Особенная девочка: известная фитнес-тренер поразила обращением к своей дочери
Известный фитнес-тренер, эксперт проекта «Взвешенные и счастливые» Марина Боржемская, которая откровенно рассказала о своей жизни, обратилась к своей дочери. На странице в социальной сети Марина Боржемская выложила фотографии и пост, посвятив его дню рождения Оливии. Дочери Марины и умершего в прошлом году спортсмена Вячеслава Узелкова исполнилось тринадцать лет. Напомним, от брака с Узелковым у Боржемской двое детей — сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году семья распалась.
Марина выложила фото маленькой Оливии, вместе с братом и повзрослевшей девушки. Ранее сеть отмечала, что Оливия очень похожа на папу.
- Моя маленькая принцесса, я знаю, что с каждым годом ты взрослеешь, но для меня ты всегда будешь оставаться моей маленькой принцессой, — обратилась к дочери Узелкова. — Ты — особая девочка в моей жизни, потому что именно ты мое вдохновение, мои крылья, моя бесконечная любовь.
Боржемская пожелала дочери быть свободной в своих проявлениях и иметь множество возможностей.
Продолжай развивать свой талант, будь собой — и мир непременно тебе откроется, — добавила она. — Если на пути возникают трудности или что-то расстраивает — воспринимай это как бесценный опыт. Именно через испытания мы учимся ценить жизнь и людей рядом. Люблю тебя, моя Вселенная. И спасибо, что ты выбрала меня — это самое большое счастье в моей жизни.
Подписчики отреагировали на откровенные слова Марины в комментариях и приветствиях.
- Какая взрослая Оливия, — отметили в сети. — Пусть исполнятся мечты, добра и любви в жизни!
- С днем рождения дочери, будьте все здоровы, пусть мечты сбываются, мирного и чистого неба над головой, — пожелали в ответ.
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