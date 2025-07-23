«Мы точно не выйдем из этой войны более здоровыми»: эксперт «Зважених та щасливих» Светлана Фус о жизни и питании

Популярное реалити «Зважені та щасливі» (СТБ) возвращается, а вместе с ним — известные наставники участников, мечтающих о похудении. В частности, эксперт по правильному питанию, врач-диетолог Светлана Фус. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Светлана рассказала об участниках нового сезона, о том, как война повлияла на пищевое поведение украинцев и что действительно помогает не сорваться при стрессе.

«Война усиливает потребность „успокоиться“ с помощью еды»

— Светлана, какие изменения вы замечаете у участников «Зважених», если сравнить с предыдущими сезонами?

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— Я, честно говоря, не вижу больших различий между участниками этого сезона и теми, кто был раньше. Причины переедания и заедания остаются теми же: кто-то «заедает» личные проблемы, у кого-то нарушен режим питания, а у других к этому еще и добавляется сегодняшний стресс, вызванный войной. Собственно, это и есть главное отличие: мы живем в условиях войны. Но все человеческие проблемы, внутренние переживания, психологические трудности так же по-прежнему проявляются в здоровье, весе, отношениях с пищей. И, к сожалению, эти проблемы до сих пор актуальны для большинства участников.

— Повлияла ли большая война на пищевые привычки и поведение?

— Безусловно. Если у человека есть привычка заедать стресс, он будет реагировать едой на любое напряжение, независимо от его природы. Но война добавляет еще большее волнения, страха, нестабильности — и это усиливает потребность «успокоиться» с помощью еды. Особенно сложно тем, кто пережил оккупацию, плен, подвалы — там стрессы совсем другого масштаба, и в таких случаях пищевое поведение меняется очень заметно, потому что появляется глубокая психологическая травма. Также важный фактор — недосыпание. Оно сильно влияет на аппетит. Человек не высыпается, энергии не хватает — и он пытается ее добрать через еду, часто в большом количестве.

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— Мы все сейчас живем в опасное для здоровья время.

— Да, это очень серьезно. Хронический стресс, постоянное недосыпание, страхи, обстрелы — все это дает мощную нагрузку на организм. Ухудшается течение хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, диабета, артритов, других заболеваний. У людей, к которые были вынуждены переехать, часто ограниченный доступ к качественной медицине, они не могут вовремя пройти обследование, особенно это касается онкопатологии, а это очень важно именно на ранних стадиях. Плюс финансовые трудности, изменения в питании — все это влияет на физическое состояние и на общий уровень здоровья. Мы точно не выйдем из этой войны более здоровыми, к сожалению.

«Без психологической поддержки тут не обойтись»

— Многие «заедают» стресс сладким. Что можно предложить вместо этого?

— Это вопрос очень сложный. И как бы мы ни пытались с ним работать, без психологической поддержки тут не обойтись. Человеку нужно разобраться, почему он реагирует на стресс именно едой. Да, иногда помогает психолог, иногда — нет. Бывает, что человек все понимает, но все равно идет и ест. Очень важно наладить сбалансированное регулярное питание, тогда меньше тянет на сладкое. Но есть и другое: для кого это сладкое, для кого — жирное, жареное, другие «любимые» продукты. И когда человеку говоришь: «Не ешь шоколад, ешь морковь» — это звучит несерьезно. Но если существуют проблемы с лишним весом, диабетом, сердцем, тогда надо уже постепенно учиться переключать внимание с пищи на что-то другое. И, опять же, без поддержки — психологической и профессиональной — это сложно сделать.

— Как изменилась ваша жизнь за эти четыре года полномасштабной войны?



— В апреле 2022-го мы выехали с мужем и моей мамой (ей тогда было 82) на запад Украины. Но уже через полтора месяца вернулись в Киев. Здесь я и остаюсь, живу и работаю. Не представляю себя где-то за пределами Украины. Мое место — здесь, я хочу быть полезной, помогать людям, развивать сферу здорового питания, объяснять, почему это важно. Я чувствую, что моя работа нужна, и для меня это очень ценно. Поэтому я остаюсь, работаю и буду работать дальше, если не случится чего-то совсем катастрофического. А я верю, что этого не произойдет.

—У вас бывают периоды апатии?

— Бывают, конечно. Особенно когда вижу очередные новости об обстрелах, о погибших. Иногда даже появляются сомнения: нужно ли сейчас то, что я делаю? Но потом вижу, что людям действительно важно иметь поддержку. Многие мои пациенты сейчас живут в разных странах, но они все равно приобщаются к моим онлайн-курсам. Мы беседуем, они доверяют, работают над собой, благодарят. И это меня очень поддерживает. Когда ты понимаешь, что ты нужен, легче держаться даже в таких тяжелых условиях.

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— Как вы снимаете стресс и усталость после тяжелых ночей?

— Я уже в определенной степени привыкла к этому «ритму». Даже если не выспалась, на следующий день нахожу, чем заняться: работа, какие-то дела, поездки. Рядом дети, внуки — я с ними тоже провожу время. Если уж совсем тяжело, просто раньше ложусь спать, когда ситуация позволяет. Каких-то особых методов «снятия стресса» у меня нет — просто живу, работаю, держусь. Наверное, это помогает.

— Каким должен быть рацион, учитывая сезонность и вызовы, с которыми мы сталкиваемся?

— Сейчас очень важно осознать: мы должны питаться так, чтобы организм получал все необходимое для стойкости к стрессу. Многие люди не понимают, что правильное питание — это не только о фигуре, а об энергии, которую дает пища, о легкости в теле.

"Мы должны питаться так, чтобы организм получал все необходимое для стойкости к стрессу", - советует Светлана Фус.

Рацион, особенно сейчас, имеет большое значение и для профилактики многих заболеваний, и для общего самочувствия. Летом обязательно следует включать в рацион все свежее: зелень, овощи, фрукты, ягоды — все, что дает нам природа в этот период. Овощная часть рациона должна быть максимально насыщенной.

Остальные продукты — мясо, рыба, птица, крупы — доступны круглый год. Но именно летом есть уникальная возможность получить те нутриенты, которых не хватает в другое время года, например из ягод. Поэтому я всегда советую, если есть возможность, делать заготовки, — замораживать ягоды, овощи, чтобы иметь доступ к ним зимой.

Сейчас у многих сложная финансовая ситуация, поэтому домашние овощные заготовки — это еще и экономия. В магазине люди часто покупают много лишнего — печенье, колбасу, сладости. Это не нужно. Важно, чтобы питание было простым и натуральным: лучше съесть кусок курицы или рыбы, чем переработанный продукт с длинным составом.

В нашей ситуации следует обращать особое внимание на рацион, чтобы не допустить дефицитов, которые могут потом повлиять на здоровье. И физическая активность тоже обязательна — она помогает выдержать даже бессонные ночи. Можно дополнительно принимать какие-то добавки или препараты, но только по рекомендации врача. Не стоит самостоятельно что-либо покупать и принимать, это должен быть осознанный подход.

«У меня нет каких-то личных желаний»

— Многие до сих пор доверяют «волшебным» таблеткам и уколам для похудения…

— Даже если человеку назначили лечение, которое сопровождается приемом таблеток или инъекций и это помогает снизить вес, это лишь временный инструмент. Очень важно за время лечения перенастроить свою жизнь и свое питание. Ведь не будет же человек всю жизнь «колоться» или пить «таблетки от ожирения».

А если привычки не изменить, после прекращения курса вес вернется. Именно поэтому даже участники «Зважених» выходят из проекта стройными, сильными, здоровыми. Но если возвращаются к старым привычкам, то снова набирают вес. Это ответственность. Человек сам отвечает за свое здоровье и свой образ жизни. Поэтому уколы — уколами, а образ жизни — это основа. Без изменений в ежедневной рутине результата не будет.

— Являетесь ли вы поклонницей диет и ограничений?

— Нужно понимать разницу между диетой и ограничением. Для меня как врача диета — это медицинский подход. Она применяется тогда, когда есть заболевания, определенные противопоказания и питание должно быть адаптировано к состоянию человека. А вот если речь идет об ожирении — здесь нужен не просто «диетический период», а полная перенастройка пищевых привычек. Питание должно быть полноценным, сбалансированным, энергетически умеренным. Каждая калория должна быть наполнена пользой.

Люди часто садятся на диеты, а затем срываются — и возвращаются к старым привычкам, набирая еще больше. Это замкнутый круг. А надо наоборот — постепенно менять продукты в холодильнике, формировать новые привычки, учиться прислушиваться к своему организму. Рациональное питание — это не об ограничениях, это о понимании, что и почему ты ешь, когда, и как это влияет на твое здоровье и самочувствие.

— Что бы вы посоветовали тем, кто не в проекте, но хочет похудеть или удержать вес?

— Не заниматься самолечением и не искать «волшебные» советы в интернете. Хотя есть много хороших специалистов и онлайн-проектов, важно, чтобы человек доверял именно специалистам. И чтобы эти специалисты несли ответственность за результат и давали реальные индивидуальные рекомендации. Часто бывает: человек похудел, что-то придумал себе и начал учить других. Но «делай, как я» не работает. У каждого свой организм, свои особенности, своя история здоровья. Поэтому лучше всего обращаться к тем, кто имеет знания и профессию, умеет слушать, наблюдать, анализировать и сопровождать.

— Что вы мечтаете сделать прежде всего после нашей Победы?

— Я не знаю, что именно сделаю первым. Просто хочу, чтобы Победа настала. Хочу, чтобы перестали погибать люди, перестали скитаться по миру, вернулись домой. У меня нет каких-то личных желаний — я и сейчас делаю то, что люблю. Но очень хочу жить в мирной, свободной Украине. Это и есть моя мечта.

Ранее тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала об испытаниях войны.

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