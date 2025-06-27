«Труднее всего, когда понимаешь, что не можешь защитить всех, кого любишь»: тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская об испытаниях войны

Съемки десятого сезона популярного реалити «Зважені та щасливі» (СТБ) в разгаре. Они стартовали в непростое для страны время. Но именно сейчас, убеждена тренер «Зважених» Марина Боржемская, которая раньше рассказывала о поисках любви, этот проект нужен, как никогда, потому что он символ силы, восстановления и веры в себя. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Марина Боржемская рассказала о новых участниках, психологической реабилитации, личных переживаниях и потере беззаботности.

«Многие потеряли себя»

— Марина, с каким настроением вы начали работу над десятым сезоном «Зважених та щасливих»?

ВІДЕО ДНЯ

— Это было особое состояние. Смешение радости и волнения. Радость — потому что проект, действительно меняющий жизнь людей, возвращается. А волнение — потому что это большая ответственность — работать сейчас, в такое сложное для страны время. Но главным было чувство: мы нужны. Людям необходимы надежда, поддержка, примеры борющихся и побеждающих не только с лишним весом, но и со своими страхами, болью и неуверенностью.

— Были опасения, связанные со съемками во время войны?

РЕКЛАМА

— Конечно. Мы постоянно думали о безопасности — и участников, и всей команды. Каждая тревога, каждый взрыв — это не где-то далеко, это рядом. Но, несмотря ни на что, мы собрались, мы работаем. Поскольку в этом есть своя особая миссия — показать, что даже во время войны жизнь продолжается. И мы можем находить силы меняться, изменять себя и свое будущее.

Марина Боржемская: "Несмотря на все, мы собрались, мы работаем" (на фото с ведущим «Зважених» Даниелем Салемом и тренером Алексеем Новиковым)

— И все же, почему именно сейчас было решено возобновить реалити?

РЕКЛАМА

— Потому что, как никогда, нужны вдохновляющие истории. Люди потеряли многое. И это не только о лишнем весе или физической форме. Многие потеряли себя — в стрессах, в усталости, в растерянности. А «Зважені» — это не только о килограммах. Это о вере в себя, о силе духа. Это напоминание о том, что всегда можно начать снова, даже в самые трудные времена.

— Изменилась ли мотивация участников по сравнению с ситуацией в прошлые годы?

— Да, очень. Эти люди пришли не просто за «хорошей фигурой». У многих глубокая усталость, психологические травмы, потери. Но в то же время у них есть невероятная сила выживать, идти вперед. Их мотивация — не только похудеть. Они хотят восстановиться, показать детям, семье и себе, что жизнь стоит того, чтобы жить полноценно.

— Какой совет дадите тем, кто не попал на проект, но хочет изменить себя?

РЕКЛАМА

— Не ждите идеальных условий. Начните с малого. Десять минут прогулки. Стакан воды с утра. Более осознанный выбор продуктов. Главное — действовать. Видеть каждый маленький шаг, как собственную победу. Вы уже можете начать менять себя, просто поверьте, что вы этого достойны.

«Пытаюсь побыть в тишине»

— Кажется, последние недели самые трудные для многих. Что чувствуете на четвертом году войны?

— Боль. Страдания. Но в то же время — гордость. За наших людей, за нашу силу, за единство. И благодарность — за каждый день, за возможность быть полезной. Моя миссия — дать людям веру в себя. И я не имею права сдаваться.

— Как вы сами преодолеваете стресс, депрессию, страх?

— Моя опора — это движение. Даже несколько глубоких вдохов и разминка помогают быть в моменте. И, конечно, мои дети, семья, работа. И мечты. Они держат меня на плаву.

— Как вы восстанавливаетесь после тяжелых ночей?

— Стараюсь побыть в тишине, выпить стакан воды, сделать несколько дыхательных упражнений. Мысли, которые постепенно складываются в план. Я просто позволяю себе прожить день в своем темпе, не требуя от себя невозможного.

"Моя опора - это движение", - говорит Марина Боржемская (на фото с одним из тренеров нового сезона Алексеем Новиковым)

— Что было самым трудным за все это время?

— Чувство бессилия, когда ты понимаешь, что не можешь защитить всех, кого любишь, когда видишь слезы детей, как ломаются судьбы наших людей. А еще потеря наших людей. Это невыносимо. Иногда кажется, что ничего не может быть хуже, но потом понимаешь, что некоторые испытания, которые мы проходим, те потери, которые мы переживаем каждый день, очень выбивают из колеи. Но все равно — собираешь себя и идешь дальше.

— Что в вас окончательно изменилось с начала полномасштабной войны?

— Я стала иначе ощущать время. Каждый миг, каждое «люблю», объятия стали для меня ценностью, а не обыденностью. Перестала откладывать жизнь на потом. Живу здесь и сейчас.

— Как на события в стране реагируют ваши дети?

— Детки стали взрослеть гораздо быстрее, чем должны были бы. Они понимают больше, чем мы хотим. Но в то же время они сильные. Как и наша страна. И это меня вдохновляет.

— Что чаще всего вспоминается с первых месяцев большой войны?

— Тишина. Но страшная тишина после взрывов, когда слышишь только собственное сердцебиение и не знаешь, что будет дальше. А еще — невероятная доброта людей, как мы помогали друг другу.

— Был ли страх непонимания будущего?

— Конечно, и он до сих пор есть. Но мы научились жить в данный момент. И это дает силы. Война научила меня быть благодарной. Не откладывать любовь, свои чувства. Говорить «спасибо» и «люблю» — искренне и часто. И верить в людей.

— Что в вашу жизнь уже никогда не вернется?

— Беззаботная легкость. И наивная уверенность, что завтра будет именно таким, как мы спланировали. Но вместо этого появилось другое — настоящее понимание ценности каждого дня.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» мировой рекордсмен и стронгмен Алексей Новиков, ставший одним из тренеров нового сезона «Зважених и щасливих», рассказал, насколько неожиданным было приглашение на проект, вспомнил разговор с Василием Вирастюком и признался в своих проблемах.

Фото СТБ

287

Читайте нас в Facebook