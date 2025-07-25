Тельцам — «Королева Мечей» и независимость, Водолеям — «Луна» и осторожность: Таро-прогноз на 26 июля

Представители четырех знаков зодиака с нетерпением ждут августа, ведь этот месяц принесет им большие деньги. А чего ждать от завтрашнего дня, 26 июля, рассказывает прогноз по картам Таро. Этот день будет особенно важен для тех, кто готов к переменам и ищет новые возможности, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Верховный Жрец

Сегодня вам предстоит проявить мудрость. Обратитесь за советом к опытному человеку или станьте наставником сами для других. День подходит для глубоких размышлений.

Водолей — Луна

Будьте осторожны, так как день полон иллюзий. Не поддавайтесь страхам и не принимайте решений на основе слухов. Уделите время медитации.

Рыбы — Паж Денариев

Вас ждут новые идеи и перспективные предложения. Проявите инициативу и готовность учиться. Даже небольшой шаг в новом направлении может принести успех.

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Овен — Четверка Денариев

Сосредоточьтесь на финансах и ресурсах. Не цепляйтесь за старое, если оно не приносит пользы. День подходит для укрепления позиций и планирования будущих шагов.

Телец — Королева Мечей

Сегодня проявите независимость. Будьте честны и рациональны в словах. Этот день благоприятен для анализа и избавления от лишнего влияния со стороны.

Близнецы — Паж Жезлов

Будьте внимательны к новым возможностям и сигналам. Вас ждет неожиданное предложение или встреча. Доверяйте своей интуиции, чтобы отличить важное от иллюзий.

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Рак — Туз Мечей

Вас ждет шанс на прорыв. Действуйте обдуманно и решительно. Не бойтесь отсеивать лишнее и концентрироваться на главном.

Лев — Пятерка Жезлов

Сегодня вам предстоит доказать свои силы. Не бойтесь конкуренции, она поможет раскрыть ваш потенциал. Будьте уверены в себе, но избегайте чрезмерного честолюбия.

Дева — Рыцарь Жезлов

Почувствуете сильное желание действовать. Используйте свою энергию, чтобы реализовать креативные идеи. Избегайте хаоса и траты сил на пустые дела.

Весы — Десятка Кубков

Вам карты обещают гармонию и радость. Этот день благоприятен для укрепления отношений с близкими. Делитесь своим счастьем с другими — это принесет вам еще больше радости.

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Скорпион — Двойка Кубков

Вас ждут новые эмоции и теплые чувства. Удачный момент для примирения и установления глубоких отношений. Открытость и искренность помогут вам обрести гармонию.

Стрелец — Туз Денариев

Карты обещают шанс для финансового или профессионального успеха. Обратите внимание на новые предложения — они могут стать основой для будущих достижений.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи рассказали, кого из знаков зодиака июль выведет на новый путь.

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