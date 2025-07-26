Скорпионам сегодня противопоказаны занятия спортом, а Близнецам нужно обратить внимание на свой сон: гороскоп на 26 июля

Астрологи, ранее рассказавшие, каким знакам зодиака повезет на выходных 26 и 27 июля, рассказали, каким будет 26 июля. Они прогнозируют день неоднозначной энергетики, которая будет испытывать на крепость даже спокойных и уравновешенных людей, сообщает ТСН.

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Козерог

Чтобы избежать ссор, сосредоточьтесь на домашних делах. Подробный план на день поможет вам отвлечься от конфликтов и потратить энергию на что-нибудь полезное.

Водолей

Прежде чем принять важное решение, особенно личного характера, хорошо обдумайте все последствия. Это поможет вам избежать жалости в будущем.

Рыбы

Для сохранения хорошего настроения ограничьте общение с окружающими людьми. Лучше проведите время наедине с книгой, музыкой или живописью.

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Овен

Вашей энергии хватит для любых дел, особенно бытовых. Избегайте общения с недоброжелателями, чтобы никто не испортил ваше положительное настроение.

Телец

Старайтесь не делать резких или язвительных замечаний. Это сохранит мирную атмосферу, как дома, так и в общественных местах.

Близнецы

Подсказка для разрешения сложной ситуации может прийти внезапно. Обратите особое внимание на сон, который вам приснится этой ночью.

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Рак

Не стоит терпеть резкие замечания или двусмысленные шутки. Дайте понять, что готовы дать отпор обидчикам.

Лев

Ваша раздражительность, которая появится в первой половине дня, вызвана не плохим характером, а влиянием лунных суток. Это временное явление.

Дева

Чтобы успокоить душу, займите себя любимым делом. Уборка и наведение уюта помогут отвлечься от лишних мыслей.

Весы

Защищая несправедливо обиженного человека, старайтесь сами не обидеть кого-нибудь другого. Ваше поведение должно быть справедливым ко всем.

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Скорпион

Сегодня спорт может принести больше вреда, чем пользы. Есть риск травм, потому лучше отложить физические упражнения.

Стрелец

Успех, сопровождающий вас сегодня, нельзя потерять. Такое благоприятное стечение обстоятельств случается очень редко, поэтому используйте его по полной.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 21 по 27 июля.

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