Почти три часа под КАБами, баллистикой и «Шахедами»: Харьков подвергся массированной атаке рф

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 26 июля оккупанты обстреляли Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения — управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Предварительно зафиксированы 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак», — говорится в сообщении.

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По состоянию на утро продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе. Пострадали пять человек. Среди них трое спасателей.

«Они получили ранения уже после первого прилета — во время повторного удара. Враг целит по тем, кто спасает и ликвидирует последствиям бомбардировок. Это в чистом виде терроризм», — сообщил Терехов.

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По его словам, предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окрестных жилых домах выбиты стекла.

Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, от обстрелов пострадал город Змиев Харьковской области.

«Враг нанес удары ракетой и 10 БпЛА по г. Змиев Чугуевского района. В результате обстрелов вспыхнул пожар», — говорится в сообщении.

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В течение ночи оккупанты обстреляли Днепр. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«К сожалению в жилой многоэтажке, элитном «небоскребе», имеем уже одного погибшего. Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно. Мои соболезнования родным погибшего:(«, — написал он.

Кроме того, россияне атаковали Запорожскую область. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

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«Три человека погибли, два человека ранены в результате вражеских атак на Васильевский, Пологовский и Запорожский районы. За сутки оккупанты нанесли 414 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф совершили 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке и Новоданиловке. 280 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Долинское, Беленькое, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Омельник, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Полтавку, Новопавловку и Малиновку», — говорится в сообщении.

Федоров добавил также, что по населенным пунктам области оккупантами было совершено 5 обстрелов с РСЗО и 123 артиллерийских удара.

«Поступило 27 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 25 июля россияне сбросили на Харьков управляемую авиабомбу, пострадало медучреждение.

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