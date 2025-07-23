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Дроны врага атаковали Днепропетровщину, Сумщину и Харьковщину (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 23 июля (с 20.00 22 июля) противник атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
«Атакована Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасщина. По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 18 БлЛА — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано падение сбитых (обломки) на 5 локациях», — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью область пережила очередную атаку БПЛА. 8 беспилотников защитники неба сбили.
«Впрочем, произошли и попадания. В Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще 4 — повреждены. Загорелось не эксплуатировавшееся здание, частное предприятие и солнечные панели — огонь потушили. Повреждено и промышленное предприятие. В Синельниковском районе побито фермерское хозяйство. Разбита сельскохозяйственная техника — тракторы и комбайны. Из-за удара также возник пожар. Повреждены и магазин, амбулатория, спортзал, школа, заведение культуры и админздание. По Никопольщине агрессор попал из тяжелой артиллерии. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены 2 частных дома», — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров, в эту ночь враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины.
«В результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района. На резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты. Работы по восстановлению продолжаются, однако возврат электроснабжения может занять определенное время», — сообщил он.
Как сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, россияне убили женщину в Днепровском районе Херсона.
«Из-за очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка. Мои соболезнования родным погибшей», — говорится в сообщении.
По данным ГСЧС Украины, вечером 22 июля армия россии нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Большой Бурлук Купянского района Харьковской области.
«В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м, который ликвидировали пожарные. Кроме этого, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты. Пострадала женщина — медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс», — говорится в сообщении.
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