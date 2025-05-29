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россия готовит перезапуск Запорожской АЭС: спутниковые снимки подтвердили планы москвы
россия начала строить новые линии электропередач на оккупированных территориях юго-востока Украины, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосети. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные Greenpeace и проверенные The New York Times.
По данным отчета Greenpeace, с начала февраля россия проложила более 80 километров линий электропередач между Мариуполем и Бердянском. Эксперты считают это первым физическим доказательством планов москвы по эксплуатации захваченной АЭС.
Шон Берни, специалист по ядерной энергетике Greenpeace, заявил, что план перезапуска станции зависит от строительства новых линий электропередач. При этом россия потребует еще большего времени для полного подключения Запорожской АЭС к своей энергосистеме.
Несмотря на то, что москва долгое время говорила о намерении интегрировать АЭС в собственную сеть, точные сроки и способ запуска остаются неизвестными. Некоторые эксперты опасаются, что россия может попытаться запустить станцию даже в условиях продолжающейся войны, несмотря на значительные риски.
Украинские ядерные эксперты предупреждают, что любой сценарий перезапуска АЭС может привести к серьезным проблемам. Из-за боевых действий много критически важного оборудования осталось незамененным, а опытные украинские специалисты покинули станцию.
Ранее Зеленский показал, в каком состоянии находится Запорожская атомная станция, где оккупанты устроили поджог.116
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