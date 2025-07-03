41.48 / 41.92 48.97 / 49.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дроны СБУ подорвали склад оружия под оккупированным Харцызском (видео)

12:46 3 июля 2025
Прилет в районе оккупированного Харцызска в Донецкой области, фото соцсети

Ночь на 3 июля для российских оккупантов оказалась очень беспокойной — украинские дроны атаковали военный завод «Энергия» в рф. А на оккупированной россиянами территории Донецкой области дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов.

Произошло это в районе временно оккупированного Харцызска.

«Вчера дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии россии в селе Большое Орехово неподалеку от Харцызска (Донецкая обл.)», — говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что начиная с десяти часов вечера на складах раздавались взрывы. Затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

РЕКЛАМА

Журналист Юрий Бутусов назвал взрывы в районе Харцызска «взрывом года». По его информации, россияне разместили большое количество боеприпасов прямо в плотной городской застройке.

«Это просто взрыв года! Грандиозный российский состав боеприпасов взорвался в результате высокоточного удара сил обороны Украины во временно оккупированном Харцызске. Российские оккупанты спрятали огромное количество боеприпасов прямо в плотной городской застройке, но украинская разведка обнаружила жирную цель, и склад уничтожен прямо с эпическими спецэффектами. Так вот откуда бомбили Донбасс восемь лет! Быть добру!» — написал он.

РЕКЛАМА

Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение. Город используется русскими как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями.

«СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии россии. Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага. Сезон летней „бавовны“ от СБУ в разгаре!» — отметили в спецслужбе.

РЕКЛАМА

Напомним, что недавно украинские дроны поразили электромеханический завод в российском Ижевске.

106

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Гороскоп для пяти знаков на 4-6 июля. Фото Pixabay

Финансовые бонусы и романтические моменты: конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака

Бруклин Бекхэм лично поздравил с днем рождения тестя Нельсона Пельтца

Публично унизил папу и маму: Бруклин Бекхэм лично поздравил с днем рождения тестя-миллиардера

Стакан йогурта с фруктами в руках у девушки. Фото pixabay

Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент

Следующий материал
Новости партнеров