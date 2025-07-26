Российские оккупанты трижды ударили по Сумщине: в городе 4 прилета, часть Сум и области без света

Днем 26 июля российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сумской области. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Часть жителей областного центра и области остались без света.

«Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения», — говорится в сообщении.

По информации руководителя ОВА Олега Григорова, специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

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Один из ударов неприятеля был по зданию Сумской областной военной администрации.

«В Сумах попадание беспилотника по зданию ОВА. Существует угроза повторного удара. Прошу жителей города находиться в укрытиях» , — написал нардеп Александр Качура.

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Отметим, за минувшие сутки воздушная тревога в Сумской области продолжалась 15 часов 48 минут.

А в Харькове возросло количество пострадавших из-за ночной атаки оккупантов. Спасатели, по состоянию на 13:00, ликвидировали все очаги пожаров, вызванные комбинированным вражеским авиаударом.

В результате этой террористической атаки россиян пострадали шесть человек, из них — четверо сотрудников ГСЧС. Ранее было известно о пяти раненых, из которых трое — спасатели.

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