Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию выбила с ЧМ супертитулованную поклонницу путина в звании майора армии рф (видео)

Саблистка Юлия Бакастова, ставшая в составе сборной Украины олимпийской чемпионкой Парижа-2024, сотворила сенсацию на чемпионате мира по фехтованию в Грузии, победив двукратную олимпийскую чемпионку, восьмикратную чемпионку мира и 14-кратную чемпионку Европы из россии Софью Великую.

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На стадии 1/64 финала 29-летняя украинка в тяжелейшем поединке нанесла 40-летней майору армии рф, которая в прошлом году была доверенным лицом путина, решающий укол и вырвала победу — 15:14.

«Большой прорыв, что мы здесь вообще выступаем, — цитирует Софью Великую, у которой есть медали за „воинскую отвагу“ и „за заслуги перед отчизной“, Sport24. — Напряженный, волнительный турнир, борьба на высшем уровне. У меня такого результата никогда не было… Я понимала ответственность, но спорт есть спорт. У нас все равно сильная сборная, и мы наверняка добьемся победы. Надо было больше рисковать. Допустила на одну ошибку больше, что тут можно сказать».

Напомним, что в апреле этого года Софья Великая указом президента Украины Владимира Зеленского из-за своих связей с российской армией была внесена на 10 лет в санкционный список.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская шпажистка Влада Харькова сенсационно стала чемпионкой мира в Грузии.

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