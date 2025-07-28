Астрологи, составившие гороскоп на текущий неделю, с 28 по 3 августа, дали советы всем знакам Зодиака на первый день рабочей недели — понедельник, 28-е. Сегодня — 22-й лунный день, который знатоки звезд считают днем знаний и мудрости. В этот понедельник хорошо как начинать новые проекты, так и получать новые знания.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Овнов рекомендует знаку, представители которого ощутят подъем сил и желание действовать, удерживаться от поспешных решений, пишет slovofraza.com. Любые предложения, в том числе и очень заманчивые, следует детально проверять. Также звезды советуют сегодня Овнам быть более гибкими, дабы не провоцировать конфликты на работе. День подойдет для планирования первоочередных дел на ближайшую неделю.

Телец

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Гороскоп на 28 июля 2025 года для Тельцв рекомендует знаку завершить дела, которые уже длительный час откладывались, мешая знаку двигаться вперед. Тем более, что первый рабочий день недели обещает быть спокойным и продуктивным. Во второй половине дня звезды советуют Тельцам уделить внимание финансовым вопросам. Не исключено, что у знака появяться свежие идеи относительно дополнительного заработка.

Близнецы

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Близнецов не исключает, что в этот понедельник знаку придется задуматься о будущем после получения новых предложений или же неожиданных встречь. В сфере карьеры звезды рекомендуют Близнецам не спешить с принятием решений, чтобы не допускать досадных ошибок и не упускать важных деталей. День считается благоприятным для творческих проектов и поиска новых идей.

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Рак

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Раков рекомендует знаку действовать последовательно — это поможет справиться с любыми вызовами этого дня. День хорош для начала новых сложных проектов, требующих особого внимания и усидчивости. В любовной сфере не исключены новые эмоции, особенно если вы готовы открыться чувствам.

Лев

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Львов определяет сегодняшний день как время активных действий и смелых решений. Не исключено, что в первой половине дня знак посетят идеи, которые стоит запомнить или даже записать — они обязательно пригодяться. Звезды предупреждают Львов о возможности импульсивной покупки, о которой позже придется пожалеть.

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Дева

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Дев рекомендует знаку сегодня заниматься главными задачами, уделяя меньше внимания второстепенным. Возможно, что в профессиональной сфере у знака появятся новые обязанности, которые окажутся интересными и принесут опыт. Также этот понедельник считается благоприятным днем для решения бытовых вопросов.

Весы

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Весов советует знаку находить баланс между работой и личной жизнью. В профессиональной сфере у знака могут появятся новые возможности, однако звезды советуютвыбрать то, что действительно важно. Вечером Весам стоит уделить больше внимания родным и близким. А в личной сфере знака, если он будет открыт для новых эмоций возможны приятные неожиданности.

Скорпион

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Скорпионов рекомендует знаку направлять свою энергию в конструктивное русло. На работе возможны приятные новости, связанные с проектами, которые ранее казались сложными. День считается удачным временем для планирования новых шагов и анализа прошлых ошибок.

Стрелец

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Стрельцов советует знаку настроится на активную работу. В этом случае день обещает быть продуктивным. В делах не следует действовать необдуманно — на одной удаче «выехать» будет сложно. Звезды рекомендуют знаку в финансовой сфере избегать эмоциональных расходов, а в личной жизни — найти время для откровенного разговора с близким человеком.

Козерог

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Козерогов обещает успешное завершения дел, которые были начаты ранее. Организованность и уверенность на работе станет запорукой того, что идеи Козерогов будут поддержаны. А вот в личной жизни звезды рекомендуют знаку быть мягче, чтобы не обидеть близких людей. День благоприятен для финансовых решений и покупок, связанных с улучшением быта.

Водолей

Гороскоп на 28 июля 2025 года для Водолеев обещает знаку день, полный неожиданностей. Однако не стоит беспокоиться — большинство из них окажутся приятными. Нынешний понедельник — отличный день для начала нового и необычного дела. Кстати, креативность, появленная на работе, поможет найти оригинальные решения сложных задач.

Рыбы

Гороскоп на 28 июля 2025 года обещает Рыбам спокойный день, когда знаку удастся решить все поставленные перед ним задачы. Главное — быть внимательным к деталям, которые могут оказаться чрезвычайно важными. В личной жизни Рыб все обещает быть гармоничным, но инициативу проявит было бы неплохо. Звезды советуют Рыбам избегать излишних переживаний и доверять своим чувствам.

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Фото — Pixabay

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