Восточный гороскоп далек от привычного нам европейского. Он основан на 12-летнем цикле, каждый год этого цикла ассоциируется со знаком животного. Животные выбраны не случайно. Именно эти животные пришли проститься с Буддой, когда он покидал Землю.

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Какой будет неделя на стыке июля и августа для представителей восточного гороскопа, рассказывает сайт slovofraza.

Крыса

Крысам стоит сосредоточиться на делах, не требующих высокой концентрации. Важно сохранять внутреннее равновесие, избегать негативных мыслей и не позволять чужому пессимизму влиять на собственные планы.

Бык

Быки смогут улучшить свое финансовое положение и выгодно вложить ресурсы. Главное — четко и правильно планировать. В начале недели лучше не перегружать себя лишними обязанностями. Конец недели принесет удачу в любовных делах и работе.

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Тигр

Тиграм уже со вторника стоит сосредоточиться на выполнении ключевых обязанностей и уделить внимание важным личным и деловым беседам. Этот период благоприятен для разрешения старых разногласий и спорных ситуаций. Ближе к выходным могут появиться резкие перепады настроения.

Кролик

Кролики могут попасть в неприятные ситуации из-за поспешности и необдуманных действий. Не стоит проявлять раздражительность или агрессию к людям, которые этого не заслуживают. Вторая половина недели будет более гармоничной.

Дракон

Драконы могут наделать ошибок или попасть в неприятные ситуации. Важно избегать резкой критики и конфликтов. Стоит также научиться спокойно принимать замечания со стороны и использовать их для личного роста.

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Змея

У представителей года Змеи есть вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому важно уделять внимание здоровью и внутреннему состоянию. От рискованных шагов и лишних трат лучше отказаться.

Лошадь

Лошадям удастся активно решать самые разные задачи и улучшить финансовое положение. Сейчас отличное время, чтобы найти новые источники дохода или улучшить уже имеющиеся проекты. Начало недели будет особенно продуктивным. В середине недели могут возникнуть небольшие трудности.

Коза

Для Коз неделя может быть эмоционально нестабильной из-за множества событий. Астрологи советуют отказаться от рискованных начинаний и быть внимательными на работе. Ближе к выходным ситуация начнет постепенно улучшаться.

Обезьяна

Для Обезьян неделя будет неоднозначной. Ситуация начнет меняться к лучшемусо вторника. К концу недели полезно будет подумать о переменах в имидже, ведь это вернет уверенность в себе и поможет привлечь внимание важных людей.

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Петух

Петухи на пороге противоречивой недели. Представителям этого знака придется бороться со своей повышенной мнительностью и подозрительностью. Важно научиться доверять и не искать скрытых мотивов в словах окружающих. Спокойное отношение к происходящему поможет избежать лишнего стресса.

Собака

Собакам с 28 июля по 3 августа рекомендуется действовать осторожно, сосредоточив внимание на качестве своей работы. Важно все контролировать, чтобы избежать ошибок. Также важно сохранять позитивный настрой, потому что негативные эмоции могут привести к новым трудностям.

Свинья

У представителей года Свиньи на неделе будет много приятных новостей и неожиданных поводов для радости. Первые дни лучше посвятить выполнению рабочих задач и наведению порядка в текущих делах. Важно сохранять осмотрительность и не принимать поспешных решений. Спокойствие и внимательность помогут избежать ошибок и укрепить уверенность в себе.

Кому из знаков зодиака повезет в воскресенье, 27 июля, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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